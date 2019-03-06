Renault Türkiye'yi hibrit üssü yaptı

Cenevre Otomobil Fuarı, bu yıl 89. kez kapılarını basına açtı. Dünya devi otomotiv markalarının 900’den fazla aracının sergileyeceği fuarda, 150’den fazla yeni otomobil ilk kez Cenevre’de boy gösterecek. Fuara bu yıl 660 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor. Fuarın Türkiye açısından en önemli modeli ise Renault’un Bursa fabrikasında ürettiği 5’inci nesil Clio oldu. 2013’ten beri Avrupa’da sınıfının en çok satan modeli unvanını koruyan Clio’nun ilk kez Türkiye’de üretilen hibrit versiyonu büyük ilgi gördü.

406 MİLYON EURO YATIRIM

Renault Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure, Türk basın mensuplarına yeni hibrit Clio ve Türkiye otomotiv pazarı hakkında açıklamalarda bulundu. Maure “Türkiye bizim için çok önemli ve kritik bir pazar. Satış rakamlarımızdan çok memnunuz. Büyük bir yatırım kararı aldık. Clio’nun hibrit motoru dahil bu modele toplamda 406 milyon Euro yatırım yapacağız. Bursa’da üretilen hibrit motor Megane ve Captur modellerimizde de kullanılacak” dedi.

YÜZDE 60 YERLİ Yeni Clio’da yerlilik oranının 4’üncü nesilde ki gibi yüzde 60 oranında olacağını söyleyen Maure “Türkiye’deki tedarikçilerle çalışmaktan çok memnunuz, diğer fabrikalarda üretim başlaması durumunda ana tedarik yerimiz Türkiye olacak” açıklaması yaptı. Maure “Renault olarak dizel ve benzinli motorlarda üretimimize devam edeceğiz. Hibrit versiyon dışında Clio’da yüzde 100 elektrikli versiyon olmayacak” diye konuştu. BAŞARILI SATIŞ GRAFİĞİMİZ SÜRECEK

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş ise yaptığı açıklamada “Avrupa’da ve Türkiye’de segment lideri markanın ikon modeli Yeni Clio’yu büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Daha modern ve çarpıcı dış tasarımının yanı sıra iç mekanda ilk bakışta fark edilen kalite ve B segmentinde ilk kez Clio’da kullanılacak bir üst segmente ait teknolojik donanımları ile Yeni Clio, öncü olmaya devam ediyor. Yeni Clio ile birlikte ürün gamına, sınıfında en iyi değerlere sahip yeni nesil üç farklı benzinli motor ekleniyor. Yeni Clio’nun global pazarlarda olduğu gibi Türkiye pazarında da başarılı satış grafiğini sürdüreceğinden hiç şüphemiz yok. Clio’ların en iyisi beşinci nesil Clio yine müşterilerin gönlünü fethedecek” diye konuştu.