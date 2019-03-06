Renault Türkiye'yi hibrit üssü yaptı
Fransız Renault, 406 milyon Euro yatırım yaptığı 5. nesil Clio için de kullanılmak üzere ilk hibrit motorunu Bursa’da üretecek. Bu hibrit motorların Yeni Megane ve Captur’da da kullanılması planlanıyor.
- KAAN ZENGİNLİ
Cenevre Otomobil Fuarı, bu yıl 89. kez kapılarını basına açtı. Dünya devi otomotiv markalarının 900’den fazla aracının sergileyeceği fuarda, 150’den fazla yeni otomobil ilk kez Cenevre’de boy gösterecek. Fuara bu yıl 660 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor. Fuarın Türkiye açısından en önemli modeli ise Renault’un Bursa fabrikasında ürettiği 5’inci nesil Clio oldu. 2013’ten beri Avrupa’da sınıfının en çok satan modeli unvanını koruyan Clio’nun ilk kez Türkiye’de üretilen hibrit versiyonu büyük ilgi gördü.
406 MİLYON EURO YATIRIM
Renault Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure, Türk basın mensuplarına yeni hibrit Clio ve Türkiye otomotiv pazarı hakkında açıklamalarda bulundu. Maure “Türkiye bizim için çok önemli ve kritik bir pazar. Satış rakamlarımızdan çok memnunuz. Büyük bir yatırım kararı aldık. Clio’nun hibrit motoru dahil bu modele toplamda 406 milyon Euro yatırım yapacağız. Bursa’da üretilen hibrit motor Megane ve Captur modellerimizde de kullanılacak” dedi.
YÜZDE 60 YERLİ
Yeni Clio’da yerlilik oranının 4’üncü nesilde ki gibi yüzde 60 oranında olacağını söyleyen Maure “Türkiye’deki tedarikçilerle çalışmaktan çok memnunuz, diğer fabrikalarda üretim başlaması durumunda ana tedarik yerimiz Türkiye olacak” açıklaması yaptı. Maure “Renault olarak dizel ve benzinli motorlarda üretimimize devam edeceğiz. Hibrit versiyon dışında Clio’da yüzde 100 elektrikli versiyon olmayacak” diye konuştu.
BAŞARILI SATIŞ GRAFİĞİMİZ SÜRECEK
Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş ise yaptığı açıklamada “Avrupa’da ve Türkiye’de segment lideri markanın ikon modeli Yeni Clio’yu büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Daha modern ve çarpıcı dış tasarımının yanı sıra iç mekanda ilk bakışta fark edilen kalite ve B segmentinde ilk kez Clio’da kullanılacak bir üst segmente ait teknolojik donanımları ile Yeni Clio, öncü olmaya devam ediyor. Yeni Clio ile birlikte ürün gamına, sınıfında en iyi değerlere sahip yeni nesil üç farklı benzinli motor ekleniyor. Yeni Clio’nun global pazarlarda olduğu gibi Türkiye pazarında da başarılı satış grafiğini sürdüreceğinden hiç şüphemiz yok. Clio’ların en iyisi beşinci nesil Clio yine müşterilerin gönlünü fethedecek” diye konuştu.
Mercedes’ten 7 lansman
Mercedes-Benz, 5 Mart 2019 tarihinde kapılarını açan 89. Cenevre Otomobil Fuarı’nda 7 yeni aracın dünya lansmanını gerçekleştiriyor. Seri üretim otomobiller arasında en dikkat çekici yenilik, yenilenen Mercedes-Benz GLC olurken, yeni Mercedes-Benz CLA Shooting Brake de yollara çıkmaya hazır haliyle Cenevre’deki yerini aldı. Mercedes-Benz, ilk olarak sergilediği Concept EQV ile geleceğin elektrikli Premium SUV’una dair vizyonunu gösteriyor. Şirket ayrıca Formula E Show Car, GLE 53 4MATIC+, GT R Roadster ve smart forease+ gibi modellerini de bu fuarda otomobil tutkunları ile buluşturuyor.Mercedes-Benz, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda çok özel üç final üretim modelini de ilk kez sergiliyor.
İki Subaru’ya hibrit motor
Subaru, 89. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda düzenlediği basın toplantısında, Avrupa pazarında sunduğu ilk elektrikli Subaru modelleri olan Subaru XV e-BOXER ve Yeni Forester e-BOXER’ı tanıttı. Bu modellere ek olarak Subaru, yeni motor seçeneğine kavuşan Levorg’u ve yeni konsept otomobili VIZIV ADRENALINE’i de fuarda tanıttı.Subaru XV ve Yeni Forester modellerinde kullanılan e-BOXER, Subaru’nun yeni nesil güç ünitesi olma özelliğine sahip.
Ertex Maybach’i dünyaya tanıtıyor
Cenevre Otomobil Fuarı’nda yüzde 100 el işçiliği ile ultra lüks VIP otomobil tasarımı yapan Ertex Otomotiv de ürünlerini sergiliyor. Ertex’in tanıtacağı tasarım otomobiller arasında dünyada bir ilk olan ve en güzel Maybach olarak tanımlanan uzatılmış Mercedes Vito ile yine dünyada bir ilk olan VIP limuzin minibüs yer alıyor.
Tofaş’tan ‘Sportif Egea’ çıkarması
Avrupa’da Tipo ismiyle satışa sunulan ve geçtiğimiz günlerde Bursa’daki Tofaş fabrikasında 500 binincisi banttan inen Fiat Egea’nın yeni versiyonu ilk kez 89’uncu Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilendi. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu konuyla ilgili “2018 yılında Türkiye’nin de içinde olduğu tüm EMEA Bölgesi’nde 146 bin adet satışa ulaşan, İtalya’da ise kompakt sınıfta liderliği bırakmayan ve ülkemizde son 3 yıldır en çok tercih edilen otomobil olan Egea/Tipo, başarısını sürdürmeye devam ediyor. Kompakt sınıftaki başarılı oyuncumuz, yeni tasarım özellikleri sunan sportif versiyonlarıyla daha da güçlenecek” dedi.
Toyota fuara yeni yüzleriyle geldi
Toyota, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda hız ve macera tutkunlarına yönelik otomobilleriyle hayranlık uyandırdı.Toyota’nın spor otomobili efsanesi Supra’nın 5’inci nesli ile birlikte, Corolla’nın iki yeni versiyonu otomobil tutkunlarından tam not aldı. Fuarda Avrupa Prömiyeri yapılan GR Supra, 2019 yılındaki tüm sipariş kotasını şimdiden doldururken 2020 için de binlerce yeni sipariş geldi. Yine Avrupa Prömiyeri gerçekleştirilen Corolla GR Sport ve Corolla Trek versiyonlarını da Cenevre’de beğenilere sunan Toyota; ayrıca AWD-i teknolojisine sahip Prius’u, yeni Aygo’nun iki özel versiyonunu ve GR Supra GT4 konseptini sergiledi. Toyota, fuarda beşinci jenerasyon GR Supra’yı ilk kez Avrupalı otomobil tutkunlarıyla buluşturdu.
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