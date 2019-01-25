Renault’un Ghons sonrası yeni yönetimi belli oldu

Uzun süredir kulisleri meraklandıran Renault, Carlos Ghosn’un tutukluluk halinden dolayı çok memnun değildi. Yolsuzluk nedeniyle tutuklanan Carlos Ghosn, 23 ocak’ta gece yarısına yakın saatlerde istifasını verdi. Bunun üzerine toplanan Renault Yönetim Kurulu, bugün yeni CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı’nı açıkladı.

Renault’un yeni kararında Yönetim Kurulu Başkanı ile CEO’unun görevlerinin ayrışmasına karar verildi. Renault’un verdiği karara göre Jean-Dominique Senard Renault’un yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu. CEO olarak ise Thierry Bollore atandı.

24 ocak’ta Bağımsız Baş Denetçi Philippe Lagayette başkanlığında toplanan Renault Yönetim Kurulu’nda, eski CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn’un istifası kabul edildi ve İttifak’a (Renault, Nissan ve Mitsubishi) çok büyük katkıları olduğu ve geçmiş performansının övgüye değer olduğu kaydedildi.

Ayrıca Renault Yönetim Kurulu, Başkan Jean-Dominique Senard’a, İttifak’ın işleyişini etkin bir şekilde denetlemek amacıyla, Renault adına, CEO (İcra Kurulu Başkanı) ile irtibat halinde olmak üzere, İttifak’ın yönetimine ilişkin bütün sorumluluğu vermeye karar verdi.