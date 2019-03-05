Renault’un yenilenen modeli Clio'nun Dünya Prömiyeri Cenevre’de yapıldı

Renault’un 1990 yılından bu yana yollarda olan ikonik modeli Clio’nun 5. Nesli yollara çıkmaya hazır. 1990 yılından bu yana 15 milyon adetten fazla satılan otomobilin, tasarımında ise çok radikal değişikler yer almıyor. Markanın yeni yüzüne adapte olan otomobil, 2013 yılından beri Avrupa’da B Segmenti liderliğini bu modelle de sürdürmek istiyor. Markanın yeni yüzüne adapte olan Clio, tüm donanımlarında standart olarak sunacağı LED aydınlatmalar ile sınıfında bir ilki gerçekleştirecek.

İç tasarımında da Renault’un tüm modellerinden parçalar içeren model, daha modern ve daha dinamik bir görüntüye sahip. Clio hakkında konuşan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Avrupa’da ve Türkiye’de segment lideri markanın ikon modeli Yeni Clio’yu büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Daha modern ve çarpıcı dış tasarımının yanı sıra iç mekanda ilk bakışta fark edilen kalite ve B segmentinde ilk kez Clio’da kullanılacak bir üst segmente ait teknolojik donanımları ile Yeni Clio, öncü olmaya devam ediyor. Yeni Clio ile birlikte ürün gamına, sınıfında en iyi değerlere sahip yeni nesil üç farklı benzinli motor ekleniyor. Yeni Clio’nun global pazarlarda olduğu gibi Türkiye pazarında da başarılı satış grafiğini sürdüreceğinden hiç şüphemiz yok. Clio’ların en iyisi beşinci nesil Clio yine müşterilerin gönlünü fethedecek.“ diyerek ülkemizde üretilecek olan Clio’ya oldukça güvendiklerini vurguladı.

MARKA İÇİN BİR YENİ BİR ÖNCÜ

Yeni Clio, markanın merkezinde yer alarak çok büyük bir değere sahip. Bu konumlandırmada CMF-B platformunda üretilen ilk Renault modeli olarak karşımıza çıkması da bir rol oynuyor. Ayrıca aracın hem elektrikli modellerinin üretilecek hem de hibrit seçeneğinin olacak olması ise markanın yeni döneminde aktif rol oynayacak. Cenevre Otomobil Fuarı’nda Clio ile ilgili konuşan Renault Grubu Tasarım Direktörü Laurens van den Acker: “Beşinci nesil Clio, segmentinin en çok satan modeli ve tüm kategorilerde Avrupa’nın en çok satan ikinci otomobili olması açısından bizim için çok önemli. Clio efsanesinin son ürünü olan bu ikon otomobil, önceki nesil modellerin en iyi özelliklerini aldı. Clio 4’ün dış tasarımı, müşterilerimizin büyük beğenisini kazanmıştı ve bugün de kazanmaya devam ediyor. Bu yüzden bir yandan önceki modelin genetiğine sadık kalırken, diğer yandan yeni modelin modernizmini ve şıklığını artırmaya karar verdik. İç kısımda ise, gerçek bir devrim gerçekleştirilerek kalite algısı gözle görülür biçimde artırıldı ve daha sofistike bir tasarım ve daha güçlü bir teknolojik donanım tercih edildi. Bu model, Clio’ların en iyisi.“ dedi.

MOTOR SEÇENEKLERİ BELLİ OLDU

Yeni Clio’nun motor seçenekleri az çok tahmin ediliyordu ama tamamı belli değildi. Ülkemizden dünyaya ihraç edilecek olan Clio’nun SCe 65 ve 75 motorları en düşük seçeneklerde sunulacak. 1.0 litrelik TCe motor ise 100 beygir güce sahip olacak ve 0.9 litrelik motorun yerine geçecek. 1.3 TCe motor 130 beygirlik seçeneği ile Clio’da yer alacak. Dizel seçeneklerde ise 1.5 Blue dCi seçeneğine sahip olacak olan Clio, 85 ve 115 beygirlik güç çıkışları ile sunulacak.