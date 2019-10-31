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Reuters duyurdu: Peugeot ve Fiat anlaştı

Reuters, Fiat ve Crysler’in içinde bulunduğu FCA ile Peugeot’un içinde bulunduğu PSA’nın yüzde 50-50 hisse alımıyla ortaklık kurma konusunda anlaştığını açıkladı. Ajans, PSA'dan CEO Carlos Tavares’in ve FCA'dan John Elkann'ın 50 milyar dolarlık bir şirket kurmak için bağlayıcı bir anlaşmaya Hollanda’da imzalayacaklarını duyurdu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Otomobil dünyasında büyük birleşmenin görüşmeleri yıldırım hızıyla tamamlandı. Reuters, Peugeot ve Fiat’ın öncülüğünü yaptığı gruplar birleşme kararı aldığını duyurdu. Anlaşmayla FCA’nın Başkanı John Elkann birleşik gruba başkanlık ederken Peugeot’nun CEO'su Carlos Tavares yeni CEO olacak. Birleşme kararıyla iki dev otomotiv şirketi, dünyanın en büyük dördüncü üretici grubu konumuna yükseldi.
 
PSA ÇALIŞANLARINA GARANTİ
 
PSA’dan Fransız basına yapılan açıklamada, anlaşmada Fransa'daki otomobil fabrikalarında çalışan işçilerin haklarının garanti altına alındığına dikkat çekildi. Anlaşma ile ayrıca Fiat Chrysler hissedarlarına 5.5 milyar Euro kar payı ödeyeceği bilgisi verildi.
 
KÜRESEL REKABETTE YENİ AKTÖR
 
FCA ve PSA'nın yönetimin bu kararıyla, yıllık araç satışlarında 8.7 milyon olan bir grup oluşurken ve tesis kapanmasa bile 4.1 milyar dolar tasarruf sağlaması hedefleniyor. Yeni zorlu emisyon kurallarını karşılamak için daha temiz modelleri üretmek ve yeni teknoloji yatırımlarının artan maliyetlerine karşılık küresel otomobil satışların gerilemesi yapılan anlaşmada etkili olduğu biliniyor.

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