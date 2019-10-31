Otomobil dünyasında büyük birleşmenin görüşmeleri yıldırım hızıyla tamamlandı. Reuters, Peugeot ve Fiat’ın öncülüğünü yaptığı gruplar birleşme kararı aldığını duyurdu. Anlaşmayla FCA’nın Başkanı John Elkann birleşik gruba başkanlık ederken Peugeot’nun CEO'su Carlos Tavares yeni CEO olacak. Birleşme kararıyla iki dev otomotiv şirketi, dünyanın en büyük dördüncü üretici grubu konumuna yükseldi.

PSA ÇALIŞANLARINA GARANTİ

PSA’dan Fransız basına yapılan açıklamada, anlaşmada Fransa'daki otomobil fabrikalarında çalışan işçilerin haklarının garanti altına alındığına dikkat çekildi. Anlaşma ile ayrıca Fiat Chrysler hissedarlarına 5.5 milyar Euro kar payı ödeyeceği bilgisi verildi.

KÜRESEL REKABETTE YENİ AKTÖR

FCA ve PSA'nın yönetimin bu kararıyla, yıllık araç satışlarında 8.7 milyon olan bir grup oluşurken ve tesis kapanmasa bile 4.1 milyar dolar tasarruf sağlaması hedefleniyor. Yeni zorlu emisyon kurallarını karşılamak için daha temiz modelleri üretmek ve yeni teknoloji yatırımlarının artan maliyetlerine karşılık küresel otomobil satışların gerilemesi yapılan anlaşmada etkili olduğu biliniyor.