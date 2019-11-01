Şampiyon 65.000 TL’den satışa çıkarıldı
Formula 3’ün 100 km’ye 2,6 saniyede çıkan 26 yaşındaki emektar aracı 65.000 TL’den satışa çıkarıldı. İlk defa internet yoluyla yapılan Formula 3 araç satışı ilgiyle karşılandı. Eski bir F3 pilotu olan araç sahibi ilanla ilgili 'Amacım bu otomobile hayali olanlar binebilsin' açıklamasında bulundu.
- TM Dijital Haber Merkezi
Formula 3’te defalarca şampiyon olan yarış aracı ilk defa internet yoluyla satışa çıkarıldı. Satın alanın ileri sürüş teknikleri eğitimi aldıktan sonra İstanbul Park gibi pistlerde kullanmasının gerekeceği araç yoğun ilgiyle karşılandı.
65 BİN TL VERMEK YETMİYOR
Emektar Formula 3 aracını satın aldıktan sonra caddelerde kullanılamayacağını önceden dile getiren araç sahibi, bu aracın ileri sürüş teknikleri eğitimi aldıktan sonra trafiğe kapalı özel alanda veya İstanbul Park ve Körfez Pisti gibi yerlerde kullanılabileceğini söyledi.
0-100 HIZLANMA 2.7 SANİYE
Araç markasının Bersini olduğu, 165 HP’lik Formula 3 aracının 0-100 hızlanması 2.7 saniye ile dikkat çekiyor. Tipo 2.0 16 Valf 4 silindirli motor ile güç sağlayan aracın ağırlığı sadece 480 kg olarak belirtilmiş. Aracın yarışta çekilen fotoğraflarının da öne çıkarıldığı ilanda alacak kişiye danışmanlık verilebilecek.
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