Şampiyon 65.000 TL’den satışa çıkarıldı

Formula 3’te defalarca şampiyon olan yarış aracı ilk defa internet yoluyla satışa çıkarıldı. Satın alanın ileri sürüş teknikleri eğitimi aldıktan sonra İstanbul Park gibi pistlerde kullanmasının gerekeceği araç yoğun ilgiyle karşılandı.

65 BİN TL VERMEK YETMİYOR

Emektar Formula 3 aracını satın aldıktan sonra caddelerde kullanılamayacağını önceden dile getiren araç sahibi, bu aracın ileri sürüş teknikleri eğitimi aldıktan sonra trafiğe kapalı özel alanda veya İstanbul Park ve Körfez Pisti gibi yerlerde kullanılabileceğini söyledi.

0-100 HIZLANMA 2.7 SANİYE

Araç markasının Bersini olduğu, 165 HP’lik Formula 3 aracının 0-100 hızlanması 2.7 saniye ile dikkat çekiyor. Tipo 2.0 16 Valf 4 silindirli motor ile güç sağlayan aracın ağırlığı sadece 480 kg olarak belirtilmiş. Aracın yarışta çekilen fotoğraflarının da öne çıkarıldığı ilanda alacak kişiye danışmanlık verilebilecek.