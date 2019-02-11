Satışlara faiz freni

Otomotiv sektörüne can suyu olan ÖTV indirimleri satışları bir nebze olsun artırsa da, yüksek faiz vatandaşı showrooma götürmüyor. 2018 yılını vergi desteğiyle 640 bin seviyesinde kapatan sektör, ocak ayında 14 bin 373 adet satışa imza attı. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59.02 düşüş anlamına geliyor. Bu düşüşte 2018 ocak ayının çok iyi rakamlarla açılması nedeniyle ‘baz etkisi’nin de önemi var. Ancak devam eden vergi desteğine rağmen satışlarda ciddi anlamda düşüş söz konusu. ODD Genel Koordinatörü Erce, konuyla ilgili “Hazine ve Maliye Bakanı’mızın işaret etmiş olduğu 2019, dengelenme yılı olacak. O dengelenme sürecinde bunları ekonomik aktivitenin daralmasıyla yaşıyoruz. Tabii bu süreç içerisinde en önemlisi, hem kurlardaki artış hem de faizlerdeki yükseliş nihai tüketicinin otomobile erişimini zorlaştırdı. Yani, nihai tüketici otomobil almaktan hızla uzaklaştı. Bunun etkilerini yaşıyoruz. Şu anda ÖTV indiriminin olumlu katkısı olmasına rağmen faizlerin yüksek seyri maalesef en önemli iki olumsuz etkenden biri. Yani, bir tanesi dengelenme sürecindeki ekonomik aktivitenin yavaşlaması, ikincisi de yüksek faiz oranları” dedi.

FAİZ % 1’İN ALTINA DÜŞMELİ

ODD Genel Koordinatörü Erce, 1 milyon adet seviyesindeki satış döneminde faiz oranlarının aylık yüzde 1’lerin altında, 0,98-0,99 seviyelerinde bulunduğuna dikkati çekti. Faizlerin bu seviyelere inmesi halinde tüketicinin, rahat finansman imkanıyla yeniden araç alımına devam edeceğini belirten Erce, “Ama yüzde 1’lerin üzerine çıktığında, hatta şu anda yüzde 2’lerin üzerindeki rakamlarla maalesef tüketici borçlanmak istemiyor. Ne kadar zamanda olur, onu Merkez Bankası’nın politikaları belirleyecek ama faiz oranlarının normalleşmesi otomotiv pazarının da canlanmasını sağlayacak en önemli faktör” diye konuştu. Otomotiv pazarının kritik seviyenin altına indiğini vurgulayan Erce, “En son ocak ayına ilişkin bu rakamları 2003 yılında görmüştük. Dengelenmeden sonra yeniden bir artış olacaktır tabii ama şu anda en kritik 2 konudan biri ekonomik aktivitenin hareketlenmesidir. Bu biraz güven ortamının da iyileşmesine bağlı” dedi.