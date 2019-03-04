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Seat, Mercedes'in teknoloji şefini transfer etti

Elektrikli otomobiller konusunda yatırımlar yeni bir boyut kazandı. Alman Volkswagen çatısında faaliyet gösteren Seat, teknoloji şefi olan Matthias Rabe’nin yerine Mercedes-Benz EQ bölümünden Axel Andorff’u transfer etti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Son zamanlarda otomobil haberlerine baktığınız zaman elektrikli modeller ile ilgili haberlerin arttığını göreceksiniz. Bunun nedeni konvansiyonel motorlara veda etmeye başlayan markaların yeni yatırımlarını tanıtıyor olmaları. Bunun tabi ki psikolojik olarak baskısı da mevcut. Markalar benzinli ve dizel motorların üretimini bitirirken elektrikli üretimine geçiyorlar ve buna adapte olmayacak insanları şimdiden bu geçişe alıştırmak için bütün yeniliklerini ortaya çıkartıyorlar.

SEAT ELEKTRİKLENDİRME SÜRECİNDEN SORUMLU OLACAK

Bu geçişi sağlamaya çalışan Seat markası da yeni transferler ile bu çalışmaları hızlandırdıklarını bizlere gösteriyor. Mercedes-Benz’in eski Konsept Otomobil Başkanı olan Axel Andorff’u transfer eden Seat, Andorff’a yeni Araştırma ve Geliştirme Başkan Yardımcısı olarak uzun zamandır çalışan Matthias Rabe’in yerine geçti. Daha önce GLA, CLA ce CLA Shooting Brake versiyonlarının üretiminden sorumlu olan yeni başkan, Seat’ın elektriklenme sürecinden sorumlu olacak.
 
Matthias Rabe hakkında konuşan Seat Patronu Luca de Meo, “Rabe’in çalışmaları sayesinde Avrupa’nın en hızlı büyüyen markası olduk ve bizi bir sonraki seviyeye götürdü” diyerek Rabe’in çalışmalarına teşekkür etti.

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