Şeker kamışından motor yağı ürettiler
Doğanın her geçen gün kirlendiği dünyamızda, markalar biyolojik ve çevreye duyarlı ürünler geliştirmeye devam ediyorlar. Ülkemizde bugün lansmanı yapılan Castrol Magnatec Bio-Syntetic yağ ise bu çevreci ürünlerin otomobiller için olanının en yenisi konumunda bulunuyor.
- TM Dijital Haber Merkezi
Otomobiller, fabrikalar, gemiler ve uçaklar… Aklınıza gelebilecek tüm motorlu taşıtlar, çevreye belirli oranda zarar veriyor. Kullandıkları yakıtlardan çıkan zehirli gazlar havamızı kirletirken, içerisinde kullanılan sarf malzemeleri de çevreye bir süre sonra zarar veriyor. Çevreye dökülen bir motor yağı, içme suyu kaynaklarımızı tamamen yok edebilecek zararlar verebiliyor. Üretim aşamasında ise dışarıya çıkan atık gazlar ve kullanılan kimyasal bileşenler çevrenin zarar görmesine neden oluyor.
Castrol, gelecek nesillerin bu sorunları ne kadar önemsediği hakkında bir anketle “geleceğimizin ne kadar değişebileceğini” bizlere gösterdi. Bu değişimlerden biri ise Z kuşağı olarak adlandırılan gençlerin, çevrecilik bilinçlerinin yüksek olduğu ve çevreci şirketlere daha çok önem verdiğini ortaya koyuyor.
Markaların da giderek çevre dostu olduğu dünyamızda, otomobil sektörü de giderek çevreye duyarlı hale geliyor. Devletlerin emisyon kısıtlamaları ile yüksek hacimde motor üretimine son veren markalar, artık küçük hacimli, çevreye daha duyarlı motorlar ya da hibrit otomobiller ile çevreye olan saygılarını ortaya koyuyorlar. Fakat aracın motorundan çıkan gazlar sadece hayatımızı olumsuz etkilemiyor. Aracın motorunda bulunan yağ gibi maddeler de üretim aşamasında zararlı atıklar çıkartabiliyor ya da aracınızın motorunun yaktığı ufak miktardaki yağlar çevreye zararlı gazlar ortaya çıkartabiliyor.
Şeker kamışından üretilen yağ, normal yağlardan farksız performans sağlıyor
Castrol de bu zararın azalması için yeni bir teknoloji ile bir yağ geliştirdi. Avusturya’dan sonra ülkemizde satışa sunulan bu yağ, içerisinde şeker kamışından elde edilen özel bir yağ içeriyor. Yüzde 25’i şeker kamışından oluşan yağın, üretiminde de aynı şekilde çevreye verdiği zarar yüzde 25 oranında düşüyor. Bu sayede sürdürülebilir bir dünyaya yardımcı olan Castrol, şeker kamışından üretilen yağın normal yağlardan farksız olduğunu da 1 milyon saatlik testler sonucunda kanıtladı.
Dondurucu soğuklarda ve çöl sıcaklarında test edilen bu yağ, aynı zamanda çevreye duyarlı olan stop-start sistemine sahip ve hibrit otomobillerde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Dizel ve benzinli ayırt etmeden kullanılabilen yağ, Türkiye’de satışa sunulan ilk bitkisel kökenli yağ olarak karşımıza çıkıyor.
Brezilya’da üretilen endüstriyel şeker kamışlarından elde edilen içerik sayesinde çevre duyarlılığı sağlayan yağ, üretim maliyetinde olan ufak değişiklik dışında son kullanıcıyı maddi olarak da etkilemiyor.
Araştırmalar gençlerin geleceği düşündüğünü söylüyor
ERA Research Company tarafından 20-25 Aralık 2018 tarihleri arasında Türkiye genelini temsilen, 12 ilde, 15-23 yaş arasındaki Z kuşağı gençleri üzerinde yüz yüze ve telefonla yapılan araştırmaya göre;
- Z kuşağı gençlerinin yüzde 78’i çevresel meselelerle ilgileniyor. Bu konuya ilgi yaş ile paralel olarak artıyor.
- Gençlerin %73’ü çevre dostu markaları tercih ediyor.
- Gençlerin %65’i firmaların çevre duyarlılığına dikkat ediyor. Kadınların duyarlılığı erkeklerden anlamlı olarak daha yüksek görünüyor.
- Gençlerin %51’i fiyatı daha yüksek olsa bile çevreye zarar vermeyen firmaların ürünlerini satın alıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.