Şeker kamışından motor yağı ürettiler

Otomobiller, fabrikalar, gemiler ve uçaklar… Aklınıza gelebilecek tüm motorlu taşıtlar, çevreye belirli oranda zarar veriyor. Kullandıkları yakıtlardan çıkan zehirli gazlar havamızı kirletirken, içerisinde kullanılan sarf malzemeleri de çevreye bir süre sonra zarar veriyor. Çevreye dökülen bir motor yağı, içme suyu kaynaklarımızı tamamen yok edebilecek zararlar verebiliyor. Üretim aşamasında ise dışarıya çıkan atık gazlar ve kullanılan kimyasal bileşenler çevrenin zarar görmesine neden oluyor.

Castrol, gelecek nesillerin bu sorunları ne kadar önemsediği hakkında bir anketle “geleceğimizin ne kadar değişebileceğini” bizlere gösterdi. Bu değişimlerden biri ise Z kuşağı olarak adlandırılan gençlerin, çevrecilik bilinçlerinin yüksek olduğu ve çevreci şirketlere daha çok önem verdiğini ortaya koyuyor.

Markaların da giderek çevre dostu olduğu dünyamızda, otomobil sektörü de giderek çevreye duyarlı hale geliyor. Devletlerin emisyon kısıtlamaları ile yüksek hacimde motor üretimine son veren markalar, artık küçük hacimli, çevreye daha duyarlı motorlar ya da hibrit otomobiller ile çevreye olan saygılarını ortaya koyuyorlar. Fakat aracın motorundan çıkan gazlar sadece hayatımızı olumsuz etkilemiyor. Aracın motorunda bulunan yağ gibi maddeler de üretim aşamasında zararlı atıklar çıkartabiliyor ya da aracınızın motorunun yaktığı ufak miktardaki yağlar çevreye zararlı gazlar ortaya çıkartabiliyor.