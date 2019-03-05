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Skoda elektrikli çalışmalarını Cenevre’de ortaya çıkarttı

Volkswagen çatısında yer alan Skoda'nın elektriklenme süreci hızla devam ediyor. Grubun elektrikli otomobil platformu üzerinde yükselecek olan Skoda modelinin ilk ön izlemesi Cenevre Otomobil Fuarı’nda ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Alman üretici Volkwagen çatısında yer alan Skoda’nın SUV modelleri hem ülkemizde hem de dünyada fazlasıyla beğenildi. Kodiaq modeli, sunduğu ekstralar, yüksek donanımı ve büyük iç hacmiyle herkesin beğenisini kazandı. Şimdi ise Volkswagen Grubu’nun elektrikli araç platformu olan MEB platformunda Skoda’nın Kodiaq boyutlarında olacak yeni bir Coupe SUV ortaya çıkıyor. 305 beygir güce sahip olacak olan dört tekerlekten çekişli elektrikli Skoda modeli,  yaklaşık 500 kilometre menzile sahip olacak. Hızlı şarj özelliği ile 30 dakika içerisinde yüzde 80 şarj olacak olan otomobil, konsept versiyonunda teknoloji gösterisi yapıyor.
 
 
TEKNOLOJİ VE FARKLILIK ÖN PLANDA
 
Coupe-SUV olarak tasarlanan otomobilin kabini, mevcut Skoda modellerinden oldukça farklı. Teknoloji ile iç içe olan kabinde minimalist bir gösterge tablosu, büyük bir multimedya ekranı ve iki ayrı telefonu kablosuz şarj edebileceğiniz ünite içeren iç mekanda, bol miktarda depolama alanı da sunulmuş.
 
 
 
 

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