Sömestr tatiline çıkarken aracınızı ihmal etmeyin

17 Ocak tarihinde karnelerini alıp 4 Şubat tarihine kadar tatilini yapacak olan öğrenciler, kış tatili için can atıyorlar. Otomobili ile yollara çıkacak olan ebeveynlere ise büyük bir görev düşüyor. Soğuyan hava ile aracınız da zorlanır ve daha fazla yıpranır. Bu nedenle araçta daha önce olmayan sorunlar birden sorun haline gelebilir ya da ihmal edilmiş bir arıza sizi hiç istemediğiniz bir yerde yolda bırakabilir. Uzun yola çıkmadan önce çocuğunuza hasta olmaması için nasıl iyi bakıyorsanız, aracınıza da aynı hassasiyeti göstermeniz gerekmektedir. Bunlar ise oldukça basit ve maliyetsiz bakımlardır.

Aracınızın genel kontrolünü yaptırın

Aracınızın markasına bağlı olarak, markaların kış kampanyalarından yararlanın. Aracınızda olan eksikleri görmenin en kolay ve ücretsiz yolu olan bu kampanyalara güvenmiyorsanız, bu işi iyi yapan yerlerde aracınızı tamamen kontrol ettirmek yola çıkmadan hemen önce sizin güvenliğinizi sağlar.

Aracın ön düzeninde bulunan bir sorun, sizi karlı yollarda yolda bırakabilir ya da ateşle sistemindeki bir sorun soğukla birlikte aracınıza zarar verebilir.

Fren sıvılarının kontrolü ise oldukça önemlidir. Hidrolikler sıvı tutma özelliğine sahiptirler ve zamanla havadaki nemi içinde biriktirirler. Bu nedenle kaynama derecesi düşen hidrolik sıvılar frenlerinizin anlık olarak tutmamasına neden olabilir.

Aracın yağını değiştirmeyi ihmal etmeyin

Eğer aracınızın bakımına 2-3 bin km ya da 1 ay civarında süre kaldı ise aracınızın yağını yola çıkmadan değiştirin. Soğuk hava ile akışkanlığını kaybeden yağ, eskidiği için daha katı hale gelebilir ve yapışkan bir madde olarak karşımıza çıkabilir. Bu nedenle, aracınızın motoruna zarar vermemek için aracınızın motor yağını kesinlikle değiştirmeyi unutmayın.

Aracın yağıyla birlikte her 2 yılda bir soğutma sıvısının tamamen değişmesi gerekmektedir. Antifrizler ömürlük değildir. Soğuk havalarda genleşen su nedeniyle soğutma sisteminde çatlaklar ve aracınızın motorunda çok büyük sorunlar olmasını istemiyorsanız, soğutma suyunu değiştirmeyi unutmayın.

Kış lastiksiz yola çıkamayın

Kış lastikleri, 7 derecenin altında yazlık lastiklere göre kat kat daha iyi bir tutuşa sahiptir. Ilıman iklime sahip bir ilde dahi olsanız, güzergâhınız üzerinde olan şehirlerdeki kar ve hava durumunu göz önünde bulundurup kış lastiksiz yola çıkmayın. Eğer kayak merkezlerine gidiyorsanız, hava durumuna bağlı olarak polislerin kış lastiksiz halde yukarı çıkmanıza izin vermeyeceğini de unutmayın.

Kış lastiklerinde düşük hava ya da fazla hava basma diye bir kural ise yoktur. Bunu yapmak hem lastik için hem de güvenliğiniz için tehlikelidir. Araç üreticisinin depo kapağı ya da kapı içinde sunduğu hava değerlerine göre araca hava basmanız sizin için en iyi sürüşü sağlayacaktır.

Sileceklerinizi değiştirin

Silecekler araç üzerindeki en düşük maliyetli parçalardır. Sizin görüşünüzün iyi olmasını sağlayan bu ekipmanlar, yaz ve kış arasında olan sıcaklık farkından performanslarını yitirebilir. Bu nedenle karlı ve yağmurlu zamanlarda tam performans sunamayacak olan sileceklerinizi çok uygun fiyatlara değiştirebilirsiniz.

Hız kurallarına uyun

Soğuyan hava, anlık olarak buzlanmalara neden olabilir. Yüksek süratte olan kayma ise kontrol altına zor alınabilir. Araçta bulunan ESP ve ABS gibi ekipmanlar ise buz üzerinde fazla işe yaramaz. Bu nedenle hız sınırlarına uymak sizin kaza yapma olasılığınızı azaltır ve evinize sağlıkla dönmenizi sağlar.