Subaru yeni hibrit otomobillerini Cenevre'de tanıttı

Elektrikli otomobiller için geçişin çok erken olduğunu düşünen markalar, hibrit teknolojiler için yatırımlarını artırıyorlar. Genellikle Japon markalarının yoğunlaştığı hibrit seçeneklere bir Japon markası daha katıldı.

Efsaneleşen boxer motorlarını hibrit teknolojisi ile birleştiren Subaru, bugün Cenevre Otomobil Fuarı’nda bu motorların tanıtımını yeni otomobiller ile yaptı. Subaru’nun en küçük otomobili olan XV’nin üzerine eklenen ve tamamen yeni Forester modelinin üzerinde tanıtılan yeni e-BOXER motorun, aracın sürüş dinamiklerine -Subaru’nun iddiasına göre- kötü bir etkisi olmamış. Simetrik dört çeker sistemine sahip olan bu otomobillerde Lithium ion bataryalar kullanılmış.

YENİ FORESTER DİKKAT ÇEKİYOR

1997 yılında ilk lansmanı yapılan Forester, boxer motor seçeneği ve simetrik dört çeker sistemi sayesinde bir efsane olmuştu. Günümüzde de beşinci nesli ile yollara çıkan Forester, Subaru’nun geliştirdiği Subaru Global Platform üzerinde inşa ediliyor. Bu platform sayesinde daha tepkili direksiyon, daha iyi sürüş dinamikleri ve daha düşük titreşime sahip olan otomobil, yeniden tasarlanan Lineartronic şanzıman ile e-BOXER motorun ürettiği gücü dört tekerleğine aktarıyor.

NEREDEYSE TAMAMI YENİDEN TASARLANDI

e-Boxer motor Forester’ın kalbini oluşturuyor. 2.0 litrelik hacme sahip olan bu motor, yüzde 80 oranında yeniden tasarlandı. Elektrikli motorla kombine edilen motor, düşük hızlarda devreye girme ihtiyacı bile duymuyor. 1.6 kilometrelik menzile sahip olan bataryaları sayesinde ilk harekette ve dur kalk trafikte yakıt tüketimini azaltacak olan yeni sistem sayesinde Forester daha verimli olabiliyor.