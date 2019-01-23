Süpürge üreticisinin otomobilinin detayları belli olmaya başladı

Elektrikli otomobil piyasası giderek kızışırken markalar arasındaki rekabet de artıyor. Bu artış, hayatında hiç otomobil üretmemiş markaların da dikkatini çekmeyi başarıyor.

Dyson markası da bu markalardan biri oldu. Elektrikli süpürge üretimi ile nam salan ve gelişmiş elektrikli ev aletleri üreticisi olan Dyson, 2018’de elektrikli otomobil üretme planı olduğu açıkladı.

Bu açıklamanın ardından çalışmalara başlayan Dyson, bunun için bir fabrika bile kurdu. Bu kurulumdan sonra yönetim aşamasında ilerlemek isteyen marka, yeni otomotiv grubu başkanını tanıttı.

Dyson Otomotiv Bölümü Başkanı olan Roland Krueger, aracın 2021 yılında yollarda olacağını söyledi. Dyson CEO’su olan Jim Rowan tarafından tanıtılan Krueger, Nissan’ın lüks otomobil markası olan Infiniti’nin elektrikli otomobil bölümünün eski yöneticisidir.