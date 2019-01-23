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Süpürge üreticisinin otomobilinin detayları belli olmaya başladı

Elektrikli süpürge üreticisi olan Dyson, geçtiğimiz yıllarda elektrikli otomobil üretmeye karar vermişti. Bu kararın ardından çalışmalara başlayan marka, 2020 yılında ortaya çıkacak prototipler öncesinde yeni başkanlarını açıkladılar.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Elektrikli otomobil piyasası giderek kızışırken markalar arasındaki rekabet de artıyor. Bu artış, hayatında hiç otomobil üretmemiş markaların da dikkatini çekmeyi başarıyor.
 
Dyson markası da bu markalardan biri oldu. Elektrikli süpürge üretimi ile nam salan ve gelişmiş elektrikli ev aletleri üreticisi olan Dyson, 2018’de elektrikli otomobil üretme planı olduğu açıkladı.
 
Bu açıklamanın ardından çalışmalara başlayan Dyson, bunun için bir fabrika bile kurdu. Bu kurulumdan sonra yönetim aşamasında ilerlemek isteyen marka, yeni otomotiv grubu başkanını tanıttı.
 
Dyson Otomotiv Bölümü Başkanı olan Roland Krueger, aracın 2021 yılında yollarda olacağını söyledi. Dyson CEO’su olan Jim Rowan tarafından tanıtılan Krueger, Nissan’ın lüks otomobil markası olan Infiniti’nin elektrikli otomobil bölümünün eski yöneticisidir.
 
 
Rowan açıklamalarında Dyson’ın bu yıl sonuna kadar 1 milyar doları aşan yatırım yapacağını ve bu yatırımın tamamının elektrikli otomobil için olacağını söyledi.
 
Rowan aynı zamanda elektrikli motor üretiminde dünyanın en iyileri arasında olduklarını ve buradan elde edilen verileri elektrikli otomobillerinde de kullanacaklarını söyledi.

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