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Lexus, yeni sürücüsüz otomobilini tanıttı

Japonyan’nın lüks otomobil üreticisi Lexus, Toyota Araştırma Enstitüsü’nün geliştirdiği yeni sürücüsüz otomobilini tanıttı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Otonom otomobiller her geçen gün gelişirken, yeni konsept otomobiller de hayatımızda yer almaya başlıyor. Toyota’nın sahibi olduğu Lexus ise Toyota Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni bir model ile karşımıza çıkıyor.
 
Gelecek nesil otonom sistemlerin gelişmesi için yapılan bu otomobil aslında bir prototip. Lexus LS 500h modeline dayanan bu konsept otomobil, gelecek nesildeki otonom otomobiller için yol çizecek.
 
Sistemde kullanılan sensörler ve yeni yazılım sayesinde iki farklı sürüş sisteminin geliştirilmesi sağlanacak. Birincisinde sürücüye tamamen yardımcı olmak için kullanılacak sensörler, ikinci versiyonda ise aracın tamamen otonom hareket etmesini sağlayacak. İki yanal algı kamerası, biri önde biri arkada olmak üzere otonom sürüş için geliştirilmiş iki sensör bulunduran otomobilin üzerinde Lidar ve radar sensörleri de bulunuyor.
 
Tri-P4 adındaki bilgisayar yazılımına sahip olan otomobil, öğrenme yetisine de sahip. Yüksek elektrik ihtiyacına sahip olan bu ekipmanın elektrik ihtiyacı ise hibrit sistemin pilleri sayesinde sağlanmış.

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