SUV liginde zirveye ambargo

Nissan, otomotiv pazarında yükselişin hızla sürdüren SUV segmentinde liderliği bırakmıyor. Bu segmentte geçen yıl toplam 20 bin satış adedini yakalayan Japon marka, pazar payını da artırmaya devam ediyor. Nissan Genel Müdürü Sinan Özkök, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Değişmeyen lideri olduğumuz SUV segmentinde başarımızın altını bir kez daha çizmek gerekirse 2018’de gerçekleştirdiğimiz 20 binden fazla SUV satışıyla bir numarayız. Bu gelişen pazardaki payımız yüzde 19’a çıktı. Satılan her beş araçtan biri Nıssan. Kendi yarattığı segmentin değişmeyen lideri Qashqaı, bu sene de yüzde 21’lik segment payıyla ve 15 bin adete yaklaşan satışıyla lider konumunu güçlendirdi. Yine aynı şekilde X-Traıl 2018’deki 4 bin 306 adetlik satışla segmentte yüzde 32’lik bir paya ulaştı. Bu da X-Traıl’e D-SUV segmentindeki liderliği getirdi” diye konuştu.

TAHMİN 450 BİN

Bu yıl ki, toplam Pazar öngörülerini paylaşan Özkök “2019’a yönelik planlarımız çerçevesinde ocak, şubat ve mart aylarında devam eden vergi indirimlerinin yılın geri kalanında da sürmesi durumunda pazarın 450 bin adet seviyesinde olacağını öngörüyoruz. Bu uygulama devam etmediği takdirde pazarımızın çok daha düşük seviyeye inme riski de ortada. İlk üç aydaki vergi indirimleriyle beraber elbette pazarda bir hareketlenme bekliyoruz ancak bir kısım talebin kasım ve ralık aylarına çekilmiş olması bu hareketin daha kısıtlı olacağını gösteriyor. 450 bin adet düzeyinde kalsak dahi 2017 ile karşılaştırdığımızda maalesef pazarın yarı yarıya daraldığı da bir gerçek” dedi.

NAVARA’YA ÖDÜL

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından düzenlenen 9. ODD Gladyatörler töreninde “Yılın En İyi PR/Etkinlik Uygulaması” ödülünü alan ‘NAVARA Türkiye Şovu’na değinen Sinan Özkök, “9. ODD Gladyatörler gecesinde pick-up segmentinin efsane modeli NAVARA çok önemli bir ödül aldı. 3 yılda aldığı bu 4. ödül ile nasıl efsane olduğunu da bir kez daha gösterdi” dedi.