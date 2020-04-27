TAYSAD Başkanı Alper Kanca: Avrupalı rakiplerimize göre daha iyi durumdayız

27 Nisan 2020 Pazartesi 19:32 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 19:32

Salgın ile birlikte dijital hayatımız bir başka evreye geçti. Evden alışverişin rekor kırdığı dönemde bir farklı uygulama da basın toplantılarında yaşandı. Sosyal mesafeye sokağa çıkma yasağının eklenmesiyle dijital platformlarda düzenlenen basın toplantıların birine Star.com.tr adına katıldık. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca ve TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı’nın açıklamalarda bulunduğu toplantıda; salgına karşı yeni düzenleme yapılarak üretime kademeli olarak başlanacağı mesajı öne çıktı.

“İMALAT DIŞINDA HER ŞEY EVDEN YAPILABİLİYOR”

“İtalya’da kriz başlayınca maske için Türkiye’ye telefon ettiler” diyen TAYSAD Başkanı Kanca, Avrupa ile yapılan toplantılarını anlattı. “Bizim psikolojimiz onlardan daha iyi diyen Kanca, ‘onlar sokağa çıkmamayı görmemişler” dedi. 2019 senesinin iyi bir dönem olmadığını 2020’ye iyi bir sene diye başlamadıklarını dile getiren Kanca, ‘Ama 2020 ile birlikte son 20 yıldır ilk defa otomobilin bulunamadığı bir dönem geçirdik. Bana bile sıfır otomobil alımı için gelenler oldu” ifadelerini kullandı. Çıkan krizle birlikte, “Çin’de fabrikaların durması Türkiye’ye avantaj olur mu?” diye koşuyorduk ifadelerini kullanan Kanca, Türkiye’ye o dönemde yönlenmelerin olduğunu ama sürecin Türkiye’de fabrikaların kapanmasına dönüşünü anlattı. “Önce iki haftalık kapatmalar yaşadık. Adım adım zorlu bir süreç geçti” diyen Kanca, “Üretim açısından tekrar çarkların dönmeye başladığı döneme geldik.” dedi.

“OTOMOTİV ARTIK GERİ DÖNÜYOR”

Dünyada otomobil tedarikçilerinin yüzde 20 civarında daralma beklediğini ifade eden TAYSAD Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı, tüm büyük markalara bakıldığında yüzde 17 – 20 daralma görüldüğünü, Avrupa’da daralma beklentisinin yüzde 26 olduğunu söyledi. “Avrupa gerilemesiyle birlikte Türkiye’nin ihracatında 250-300 bin üretim gerileyecektir” değerlendirmesinde bulunan Yazıcı, Türkiye’de üretime dönüşün başladığını 4 Mayıs’a kadar önemli fabrikalarda çarkların döneceğini söyledi. “Otomotiv artık geri dönüyor. “Geri dönüş Mayıs ile Eylül arasında tamamlanacaktır.” diyen Yazıcı, “Geri dönüş yüzde 60 üretim ile başlayacak. Zamanla yüzde 85’e çıkacaktır.” tahminini yaptı. Fabrikaları sosyal mesafe için hazırlamaya çalışıyorlar, detayını veren Yazıcı, açılışlar talep tahminiyle yapılıyor, sonrasında satışa bakılacaktır bilgisini verdi.

“TÜRK FİRMALARI İŞİ DAHA İYİ YÖNETTİLER”

Bugün herkesin uyguladığı uyarıları erken dönemde yaptık ve üye şirketlerimizde hastalık seviyesi yüksek değil bilgisini veren TAYSAD Başkanı Kanca, Türk firmaları bu işi İtalyanlara göre daha iyi yönettiler. Avrupalı rakiplerimizden daha iyi durumdayız. İşler açıldığında daha iyi bir sınav vereceğimizi düşünüyoruz” dedi. En dibini yaşadık işler düzelecek ama yavaş yavaş düzeleceğiz değerlendirmesinde bulunan Kanca, fabrikalar açılacak üretim başlayacak ama satışlara bakılacak. Alımlar müşteri tarafından iştahlı değilse fabrikalar ara ara durabilecek bilgisini verdi. Almanya’dan normale dönüş sinyalini gördüğüne dikkat çeken Kanca, Volkswagen’in her hafta duruşu 2 milyar euro ama daha önemlisi 2008-2009 gibi bir kriz yaşamıyoruz. Tüketicinin genel kredibilitesi var. Avrupa’da tüketicinin keyfinin moralinin yerine gelmesi önemli.” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM RİSK YARATMAZ MI?

Sorular üzerine Türkiye’de otomobil üretiminin yeni bir salgın sorunu çıkarmayacağını dile getiren TAYSAD Başkanı Kanca, “Risk ortaya çıkarmaz çünkü iyi bir kontrol mekanizmamız var. Sorun sadece Avrupa’da satarken ne yapılacağıdır. Bunu da Alman aklı çözecek.” dedi.

“İŞÇİ ÇIKARMADIK, ÇIKARMA NİYETİMİZ DE YOK”

“460 üyemiz var” diyen TAYSAD Başkan Yardımcısı Yazısı, “Biz işçi çıkarmadık ve çıkarma niyetimiz yok.” İş ortamını en emniyetli duruma getireceklerini belirten Yazıcı, bu ortamda üretim salgın riski ortaya çıkarmayacaktır, değerlendirmesinde bulundu

“BU SALGIN HASTALIKTAN SONRA ‘ARAÇ PAYLAŞIMI’ MANTIĞI DEĞİŞTİ”

Petrol fiyatlarında düşüşün, otomobil piyasasının elektrikliye geçiş sürecinin bu dönemden etkilendiğini belirten TAYSAD Başkanı Kanca, Avrupa’da araç değişim mantığının değiştiği bir süreç görebiliriz değerlendirmesinde bulundu.

“ÖNEMLİ OLAN EKONOMİNİN CANLANMASI”

Salgın sonrası otomotivin desteklenmesi sorusunu cevaplayan TAYSAD Başkanı Kanca, “Doğrudan araca teşviğin faydası var ama asıl olan ekonominin canlanmasıdır. Kapanan işyerlerinin açılması ve onların kendine araç almayı istemesi daha önemlidir” mesajını verdi

“İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARINI OLUMSUZ ETKİLEYECEKTİR”

Kişisel araç paylaşımın azalacağını belirten TAYSAD Başkanı Alper Kanca’ya Türkiye’de ikinci el ve sıfır otomobil satışlarında beklentilerini sorduk. “Daha önce alıştığımız şeyler vardı. Şu tuşa basınca şu sonuç çıkıyordu, şu tuşa basınca bu sonuç çıkıyordu. Biz de bunları öğrenmiştik hep beraber. Şimdi bunlar değişiyor gibi. İnsanların beklentileri değişiyor. Kendinizi düşünün mesela, eskiden insanlarla karşılaşınca tokalaşır, sarılırdınız.” diyen Kanca, ‘ Oysa şimdi bir an duruyorsunuz, kendinizi tutuyorsunuz. Hepimizin davranışları değişti. Dolayısıyla 2. el araç satışları, araç paylaşımları bence olumsuz etkileyecek piyasayı. Ama bizim, ülkemizde aslında doldurulmamış bir ihtiyaç var, geçen seneden kalan. Bunu Kasım, Aralık, Ocak aylarında Türk tüketicisi satın almaya çalıştı. Bu sefer araç yoktu. Ben krizden sonra, eğer hasar büyük olmazsa o ihtiyacın bir şekilde kendisini dışa vuracağını ve bizim ülkemizde satışların Avrupa’dan biraz daha fazla olabileceğini ümit ediyorum. “değerlendirmesinde bulundu.