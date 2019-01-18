Tesla, işçilerinin yüzde yedisini işten çıkardı

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, “Model 3 üretim oranını artırırken, önümüzdeki aylarda kesintilerin yapılması gerektiğini” söyledi. Bu açıklamanın ardından Tesla’da çalışanlara giden elektronik postada, Tesla’nın tam zamanlı iş gücü maliyetlerini düşürmek ve Model 3’ün üretimini artırmak adına çalışanlarının yüzde yedisini işten çıkaracağı belirtildi.

Geçen yıl markanın yaptığı yüzde 30’luk büyümenin Tesla’nın sahip olduğu bütçeden çok fazla olduğu ve bu yüzden Tesla’nın sadece en kritik tedarikçileri ve geçici işçileri elinde tutacağı düşünülüyor.

Tesla 2018 yılında yine çalışanlarının yüzde 9’unu işten çıkarmıştı. Bu çıkarma sonunda büyümeyi sürdüren şirket, bu yıl yaptığı işten çıkarma ile yine büyümeye devam edebilir. Yapılan bildirime göre, Tesla şu an dünya çapında 45 bin kişiye istihdam sağlıyor ve bu durum Tesla’nın kâr oranını oldukça düşürüyor.