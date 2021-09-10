TMSF sosyal medyada araç satış duyurularına devam ediyor

AA 10 Eylül 2021 Cuma 15:44 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 15:46

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, TMSF'nin ihale duyuru kanallarının arasına sosyal medyayı da eklemesinin etkileri görülmeye başlandı.

TMSF tarafından ihalelere katılımı artırmak ve kamuya ait varlıkların daha yüksek bedellerle satışına imkan sağlamak için araç satış ihalelerinin duyuruları sosyal medya hesaplarında da yayınlanmaya başlanmıştı.

TMSF'nin Twitter hesabı olan @TmsfTr adresinden ilk olarak duyurusu yapılan dört adet binek araç satış ihalesi neticelendi.

Toplam 403 bin lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılan araçlara gelen tekliflerin toplamı 437 bin 500 liraya ulaştı.

En son 27 Eylül 2021 tarihinde Bartın'da satışa çıkarılacak Volkswagen Transporter marka aracın ihale duyurusu da TMSF'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

