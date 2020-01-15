Toyota, 700 bin aracı geri çağırıyor

15.01.2020 15:24 - Güncelleme: 15.01.2020 15:24

Toyota ve Lexus'dan yılın en büyük geri çağırması geldi. Japon otomobil devi Toyota ve alt markası Lexus yüksek hızlarda araçların durmasına kadar varacak sorunlar çıkarması muhtemel olan yakıt pompası sorunu nedeniyle ABD'de son iki senede satılan 696 bin aracı geri çağırdı. Hibrit olmayan araçların geri çağrıldığını belirten marka, arıza ile aracın tekleyebileceğini, hatta durabileceğini belirtti.

KAZAYA NEDEN OLUR MU?

Yakıt pompası arızasının şimdiye kadar herhangi bir kazaya neden olup olmadığı sorusunu cevapsız bırakan Toyota, aracın arızayla birlikte tekleme yapabileceğini ve ekranlarında çeşitli uyarılar verebileceğini bildirdi. Markadan yapılan açıklamaya göre geri çağırmada şu modeller kapsam içinde bulunuyor: Toyota 4Runner, Sequoia, Land Cruiser, Sienna, Tacoma, Tundra, Avalon modelleri ve markanın lüks segmentinde bulunan Lexus'un LS 500, GS 350, ES 350 , IS 300, LC 500, RC 350, RC 300, NX 300, RX 350L ve GS 300 modelleri. Toyota Türkiye ile yaptığımız görüşmede, geri çağırmanın Türkiye'de satılan araçlar için söz konusu olmadığı belirtildi.