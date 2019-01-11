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Toyota’dan gardiyanlı güvenlik sistemi

Toyota, sürücüsüz otomobillerde güvenliği bir adım öteye götürmek adına, otonom araçlar için yeni güvenlik sistemini tanıttı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Japonya merkezli otomotiv devi Toyota, Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) sürücüsüz otomobillerde güvenliği bir adım öteye götürmek adına, otonom araçlar için yeni güvenlik sistemini tanıttı.
 
3 yıl önce sürücüsüz otomobiller için çalışmalara başlayan Toyota, otonom sürüşe iki farklı noktadan yaklaşıyor. “Şoför” modu adı verilen sistem ile aracın tüm kontrollerini kendisi idare eden otomobil, “Gardiyan” adı verilen modla birlikte aracın kullanımını sürücüye bırakıyor fakat her zaman tehlikelere karşı tetikte bekliyor.
 
Uçakların otomatik pilotundan ilham alınarak yapılan bu sistemde, kaza olabilecek anlarda tüm kontrol sürücüden çıkıyor ve araç kazadan kaçmak için en iyi seçeneği kullanıyor. Bu sistemin en büyük özelliği ise aracın otonom sistemlerini kapatmak için ayrı bir düğmenin bulunmaması.
 
Araçta her zaman olması gerektiği yerde bulunan direksiyon ve pedallar aracı istediğiniz zaman kullanabilme şansını size sunuyor. Ayrıca kavşaklar konusunda da büyük başarı elde eden Toyota, kavşaklarda da otonom sistemin kullanılmasını sağlıyor.

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