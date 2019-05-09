Toyota'nın en lüks otomobilleri Türkiye'de

Yeni Camry Hybrid ve Yeni RAV4 Hybrid’in Türkiye lansmanında konuşma yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, hibrit bilinirliğini yerleştirmek için çok büyük ve önemli adımlar attıklarını belirterek “Hibrit artık gelecek stratejimizin temelini oluşturuyor. Toyota’nın 2020 vizyonu içinde her binek modelin bir hibrit versiyonu olması hedefini Türkiye olarak bir yıl öncesinden gerçekleştirdik. Artık her segmentteki binek otomobil modellerimizin birer hibrit versiyonu bulunuyor. Bunun yanında hibriti tercih edenlerin sayısı da günden güne artış gösteriyor. Şimdi de lüks segmentte Camry, SUV segmentinde de RAV4 ile hibrit ürün gamımızı genişletirken, hibrit versiyon seçeneği ile müşterilerimizin taleplerine cevap vereceğiz“ dedi.

Bozkurt “Hibrit Çağı Başladı”

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, hibrit çağının başladığını da sözlerine ekleyerek “Dizelin yerini hibritlerin aldığını görüyoruz. 50 yıla yakın bir zamandır devrim niteliğindeki bu teknolojiye yatırımı ara vermeden sürdüren satışa sunacağımız Yeni Camry Hybrid ve Yeni RAV4 Hybrid ile bu öncü ve lider rolümüzü sürdüreceğiz ” şeklinde konuştu.

Yeni RAV4 Hybrid ile Türkiye pazarında yeni bir sayfa açmaya hazırlandıklarını belirten Bozkurt “25 yıldır pazarda güçlü duruşunu her zaman sergileyen ve SUV segmentinin yaratıcısı olan RAV4’ün hibrit versiyonuyla iddiamızı ortaya koyacağız. Yeni tasarım diliyle kullanıcısını adeta eğlence ve maceraya davet eden RAV4 Hybrid, 2019 yılında markamızın itici güçlerinden biri olacaktır” diye konuştu.

Bozkurt, Yeni Camry’i ise 2.5 lt hibrit versiyonu ile sunduklarını da kaydederek “Camry modelimizin lüks segmentte marka imajımıza oldukça önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bütün özellikleriyle prestiji ilk andan itibaren hissettiren Yeni Camry, ideal bir makam otomobili olarak da öne çıkıyor” dedi.

“Hibrit Otomobiller Çok Avantajlı”

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, tüm dünyada 13 milyonun üzerinde, Türkiye’de 12 bin 88 adet Toyota hibrit araç satışının gerçekleştiğini sözlerine ekleyerek şunları söyledi;

“Otomotiv sektöründe dünyanın değişimine tanıklık ettiğimiz bir süreç yaşıyoruz. Hibrit araçlar, dizel ve benzinli araçlara göre yakıt tüketimi daha düşük olduğu için bu da toplam maliyeti doğrudan etkiliyor. Yaptığımız çalışmalar ve ölçümlerde hibrit araçların dizele göre yüzde 15, benzinliye göre yüzde 36 oranında daha az tüketim olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte hibrit araçlarımız üst düzey konfor ve sürüş zevki de sunuyor. İki yeni modelimiz ile birlikte artık hemen hemen her segmentte hibrit versiyonlarımızla yer alacağız. Özellikle lüks segmentte hibrit versiyonlarımızla da bulunuyor olmamız markamızın bu teknoloji ile ilgili stratejisini güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır ”

Yeni Camry Hybrid Lüks Segmentte İddialı

Yeni Camry Hybrid, güçlü ve kendi kendini şarj edebilen hibrit versiyonu ile E segmentine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Üretildiği 1982’den bugüne kadar 100’den fazla ülkede 19 milyon adedin üzerinde satış adedine ulaşan Toyota Camry halen E segmentinde dünyanın en çok satılan sedanı olmaya devam ediyor.

Yeni Toyota Camry Hybrid 2.5 litrelik motoruyla yakıt verimliliği, düşük emisyon ve sessiz bir sürüş sağlıyor. 218 HP güç üreten hibrit motor, 98 g/km’lik düşük emisyon değeri ile de dikkat çekiyor. Bu güçlü ve verimli motorun ortalama yakıt tüketim değeri ise sadece 4.3 lt/100 km.

Dış Tasarım Prestiji Yansıtıyor

Toyota’nın keskin bakış tasarım dilini yansıtan Camry Hybrid, şık ve geniş bir ön ızgaraya sahip. Adeta bir katamaranı andıran ön tampon Camry Hybrid’in kaslı ve güçlü duruşunu kuvvetlendiriyor. Toyota’nın Yeni Global Mimarisi TNGA’nın kullanıldığı yeni jenerasyon Camry’de, alçak kaput ve tavan çizgisi sayesinde sportif görünüm artıyor ve düşük ağırlık merkezi ortaya çıkıyor. Yeni Camry Hybrid, 18” alüminyum alaşım jant ve 8 gövde rengi ile satışa sunulacak.

İdeal Makam Otomobili

Yeni Camry Hybrid'in prestiji yansıtan kabini de dikkatlice düşünülüp tasarlanmış. Fonksiyonellik, stil ve işçiliğin çok iyi kaynaştığı kabinde, üst düzey “Premium” konfor sağlandı. Camry Hybrid’in geniş kabininde yüksek kaliteli yumuşak doku malzemeler, deri ve ahşap malzemeler kullanıldı. İç döşemede bej ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuluyor. Camry Hybrid yeni platformu sayesinde sınıfının en geniş yaşam ve 500 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Günümüz teknolojilerini çok iyi takip eden Camry’de kablosuz şarj özelliği de bulunuyor.

Arka koltuktan dijital kumandalı dokunmatik konfor modülü özelliği sayesinde klima, müzik sistemi, arka güneşlik ve arka koltuk sırt ayarı yapılabiliyor. Bu özellikleriyle yeni nesil Camry bir “makam otomobili” havasını da başarıyla yansıtıyor.

Yeni 2.5 litrelik Hibrit motor

Düşük emisyon ve yüksek yakıt verimliliğini performansla birleştiren yeni hibrit motor 218 HP güç üretiyor. Bu güçlü hibrit motor Camry’i sadece 8.3 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırırken, maksimum hız ise 180 km/s. Camry Hybrid bu performanslı sürüşün karşılığında ise 98 g/km CO2 emisyon salımı ve 100 kilometrede sadece 4.3 litrelik yakıt tüketimi gerçekleştiriyor. Premium özelliklere sahip Yeni Camry Hybrid’de, çarpışmaların önlenmesine veya azaltılmasına yönelik 'Toyota Safety Sense' güvenlik teknolojisi standart olarak sunuluyor.

Yeni RAV4 Hybrid “Üst Düzey Performans”

Adını verdiği SUV segmentinde 2017 ve 2018 yılını “Dünyanın en çok satılan SUV modeli” olarak tamamlayan Toyota RAV4 de tamamen yenilendi. 5’inci jenerasyon RAV4 Hybrid, karakteristik bir tasarım, daha üst düzey performans, kapasite ve en üst düzeyde güvenlik sunuyor. Toyota’nın TNGA-K platformunu kullanan ilk SUV modeli olan RAV4 Hybrid, daha alçak ağırlık merkezi, artan gövde dayanımı, daha iyi yol tutuş, yüksek konfor, geniş kabin alanı, 580 litre ile sınıfının lideri bagaj kapasitesi ve güçlü tasarımı ile segmentinde standartları yeniden belirliyor.

“Karakteristik Güçlü Tasarım”

Yeni RAV4 Hybrid’in tasarımı, dünyanın en çok satılan SUV'una şimdi çok daha güçlü ve karakteristik bir görünüm kazandırıyor. Vazgeçilmez özelliği “çeviklikten” yeni tasarımda da ödün verilmeyen Toyota RAV4 Hybrid’de kabindeki görüş açısı kilit noktalardan biri oldu. TNGA platform sayesinde kaput 15 mm alçalarak, sürücünün görüş açısı genişletildi.

“Yeni kameralı dikiz aynası”

Yeni RAV4 Hybrid, Toyota’da ilk kez kullanılan bir özelliğe de sahip. Yeni kameralı dikiz aynası, daha iyi bir çevre görüş açısı sağlıyor. İstenildiğinde konvansiyonel otomatik kararan ayna olarak, direkt arkadaki yolu ve trafiği yansıtacak gibi kullanılabiliyor. Toyota Safety Sense’in ikinci jenerasyonu da RAV4 Hybrid’de standart olarak bulunuyor.

“Performanslı ve verimli hibrit motor”

Toyota RAV4’ün yeni 2.5 litre Hybrid Dynamic Force motoru, yakıt ve emisyon verimliliğini bir araya toplarken daha fazla güç ve daha dinamik bir sürüş getiriyor. Dört çeker modelde 222 HP güç üreten hibrit motor, güç ve hızlanma açısından oldukça etkileyici performanslar sunuyor. RAV4 Hybrid bu sayede 100 km/s hıza sadece 8.1 saniyede ulaşıyor. RAV4 Hybrid, 4.5 lt/100 km tüketime ve 103 g/km emisyona sahip olarak ön plana çıkıyor.

Yeni RAV4’te daha kompakt hale getirilen hibrit sistemde, yeni bataryalar yüzde 11 daha hafif ve şanzıman kaybı öncekine oranla yüzde 25 daha az.

RAV4 Hybrid’de mekanik AWD sistemlerine göre daha hafif ve kompakt olan elektrikli AWD-i sistemi şehir içinde daha iyi yakıt ekonomisi sunarken, yüksek hızda daha sessiz sürüş ve kaygan koşullarda daha iyi çekiş sağlıyor.