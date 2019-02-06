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Türkiye 100 milyon doların üzerinde ihracat yaptığı ülke sayısını 34'ten 39'a çıkardı

Geçen yılı 31,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamıyla kapatan Türk otomotiv sektörü, 100 milyon doların üzerinde ihracat yaptığı ülke sayısını 34'ten 39'a çıkardı.

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Geçen yılı 31,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamıyla kapatan Türk otomotiv sektörü, 39 ülkeye 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.
 
AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörü geçen yıl ihracatta yüzde 11'lik artışla 31,6 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek dış satımını gerçekleştirdi.
 
SEKTÖR İHRACATTA 13. KEZ BİRİNCİ OLDU
 
Geçen yıl 207 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat yapan sektör, yıl bazında ihracatta üst üste 13'üncü kez birinci oldu.
 
Milyar doların üzerinde ihracat yaptığı ülke sayısını 7'den 9'a çıkaran Türk otomotiv sektörü, geçen yıl en fazla ihracatını 2017'ye göre yüzde 8,8'lik artışla 4 milyar 752 milyon dolarla Almanya'ya yaptı.
 
Almanya'yı sırasıyla 3 milyar 268 milyon dolar ihracat ile İtalya, 3 milyar 235 milyon dolarla Fransa, 2 milyar 941 milyon dolarla İngiltere, 1 milyar 785 milyon dolarla İspanya ve 1 milyar 409 milyon dolarla Belçika izledi.
 
HOLLANDA VE ROMANYA PAZARI MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI
 
Sektörün 100 milyon doların üzerindeki pazar sayısı ise 40'a dayanarak, 34'ten 39'a çıktı. Söz konusu pazarlardan 9'unda milyar dolar sınırı aşılırken, 30'unda da 100 milyon dolar eşiği geçilmiş oldu.
 
Milyar dolarlık pazarın altında olan ancak 100 milyon dolarlık eşiğin de çok üzerine çıkan ülkeler ise Hollanda ve Romanya oldu.
 
Hollanda, yüzde 19 artışla ulaşılan 905 milyon dolarla Türk otomotiv sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 10. olurken, Romanya da 893 milyon dolarla 11. sırada yer aldı.
 
Türk otomotiv sektörünün ihracat yaptığı ülkelerden Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan, Tayvan ve Şili'ye yapılan dış satım ise 100 milyon doları geçti.
 
Sektör, geçen yıl Fas'a 561, İsrail'e 523, İsveç'e 488, Rusya'ya 453, Macaristan'a 416, Portekiz'e 364, Avusturya'ya 307, Mısır'a 304 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
 
Geçen yıl 100 milyon dolarlık ihracat eşiğini aşan ülkelere, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan, Tayvan ve Şili de katıldı.
 
Hırvatistan'a geçen yıl yapılan ihracat 2017'ye göre yüzde 50 artarak 77 milyon dolardan 115,4 milyon dolara, Slovakya'ya yüzde 52 yükselişle 71,6 milyondan 109 milyon dolara, Sırbistan'a yüzde 27 artışla 82,4 milyondan 105 milyona, Tayvan'a yüzde 70 yükselişle 61,6 milyondan 104,6 milyona ve Şili'ye ise yüzde 60 artışla 63 milyondan 100,6 milyon dolara ulaştı.
 
BREZİLYA 100 MİLYON DOLAR EŞİĞİNDE
 
Bu arada, Türkiye, söz konusu ülkelerin dışında Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Suudi Arabistan, Norveç, Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti, Irak, İran, İrlanda, İsviçre, Kanada, Ukrayna ve Yunanistan'a 100 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.
 
Brezilya'ya yapılan ihracat ise geçen yıl yüzde 13 artışla 99 milyon 165 bin dolara çıktı. Söz konusu ülke, ihracat artışının sürmesi durumunda Türkiye otomotiv sektörünün 100 milyon dolarlık pazarları arasına girecek
 

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