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Türkiye 1,5 milyon araç üretti

Türkiye’nin en büyük sanayi dallarından biri olan otomotiv sektörü 2018 yılında 1,5 milyonun üzerinde otomobil üretti. Ürettiği araçların çoğunu ihraç eden şirketler toplam 32,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2018 yılına ait toplam üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. 2018 yılında toplam üretim, bir önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 550 bin 150 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 10 azalarak 1 milyon 26 bin 461 adet oldu.
 
Ticari araç grubundaki başarılı üretim performansını sürdüren otomotiv sanayisinin 2018 yılındaki ticari araç üretimi yüzde 5 seviyesinde azaldı. Bu dönemde, hafif ticari araç üretimi yüzde 6 oranında azalırken, ağır ticari araç üretimi yüzde 6 arttı.
 
OSD verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı 2018 yılında bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 1 azaldı ve 1 milyon 318 bin 869 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 5 oranında azalarak, 875 bin 147 adet oldu. Bu dönemde ihracat, paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 11 artarken, euro bazında ise yüzde 6 arttı. Buna göre, toplam otomotiv ihracatı 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı 12,4 milyar dolar ile 2018 yılını kapattı. Euro bazında otomobil ihracatı ise aynı seviyede kalarak 10,5 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

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