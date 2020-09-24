24 Eylül 2020 Perşembe 13:04 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 13:04

İkinci el otomobillerde en çok tercih edilen markalar belli oldu. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ağustos sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68,4 artarak 403.002 adet olarak gerçekleşti. Peki Türkiye'de en çok satan 2. el otomobiller hangileri? İşte 2020 Ağustos ayında Türkiye'nin en çok satılan 2. el otomobil marka ve modelleri...

İkinci el otomobil pazarda, bu yılın ağustos ayında da en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, Renault ve Ford takip etti.

AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, ağustos ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 224 bin 523 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 52 artış, geçen aya göre yüzde 6 düşüş gözlendi.

Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 85, hafif ticari araçların payı da yüzde 15 olarak belirlendi.

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Bu yılın ağustos ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 34 bin 781 adet satışla VW oldu.

Renault 27 bin 923 adetle ikinci ve Ford da 22 bin 592 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Ardından 19 bin 364 adetle Fiat, 13 bin 717 adetle Opel, 12 bin 286 adetle BMW, 11 bin 876 adetle Mercedes-Benz, 11 bin 832 adetle Hyundai, 10 bin 89 adetle Peugeot ve 8 bin 253 adetle de Audi sıralandı.

İkinci el otomobilde satışlarını en fazla BMW ve Peugeot artırdı.

Söz konusu markaların temmuz satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.

Ayrıca ağustosta ilk 10 sıralamasında önceki aya göre satışlarını en çok artıran markalar yüzde 2 ile BMW ve Peugeot olurken, Audi bu sene ilk defa ilk 10 sıralamasında yer aldı.

AĞUSTOS'TA EN HIZLI FORD SATILDI

Ağustos ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 30 gün oldu.

En hızlı satılan marka 24 günle Ford, en yavaş satılan ise 37 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

Passat, Focus ve Clio zirveyi bırakmıyor

Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.