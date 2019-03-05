Türkiye’de üretilen Fiat Egea’nın sportif versiyonu 'Tipo' Cenevre’de boy gösterdi

Avrupa’da Tipo ismiyle satışta olan Fiat Egea, tüm dünyada büyük beğeni topluyor. 2015 yılında ülkemizde dünya prömiyeri yapılan otomobilin, 500 bininci üretimi geçtiğimiz günlerde banttan indirilmişti. Tüm donanımları ve tüm karoser seçenekleri ile ülkemizde üretilen Egea, bu sefer daha sportif versiyonu ile ortaya çıktı. Cenevre’de ortaya çıkan Egea Sport-Tipo Sport seçeneği, farklı bir görüntü ortaya çıkartıyor.

"TÜRKİYE'Yİ GURURLANDIRMAYA DEVAM EDECEK"

İlk kez Cenevre’de gösterimi yapılan Fiat Tipo/Egea Sport ile ilgili olarak Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu “Egea, 2018 yılında Türkiye’nin de dâhil olduğu; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA Bölgesi’nde 146 bin adet satışa ulaştı. İtalya’da geçtiğimi yıl 40 bin adetten fazla müşterinin tercihi olarak, yine kompakt sınıfta liderliği bırakmayan Egea/Tipo, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda başarısını sürdürmeye devam ediyor. Kompakt sınıftaki başarılı oyuncumuz, yeni tasarım özellikleri sunan versiyonlarıyla daha da güçlenerek Türkiye’yi gururlandırmaya devam edecek” yorumunda bulundu.