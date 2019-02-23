Türkiye’nin otomobili için 'yedek parça' adımı atıldı

Türkiye’nin otomobili için oluşturulan ve “Yerli Babayiğit” olarak adlandırılan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) çalışmalarına devam ediyor.

Grubun CEO’su olan Gürcan Karakaş’ın göreve başladıktan sonra ilk ziyaret ettiği kuruluş olan TAYSAD, Karakaş’ın söv verdiği görüşmelere sonunda başladı. İşte bu doğrultuda, TOGG ile TAYSAD Türkiye’nin otomobili ve onun ortaya çıkaracağı mobilite ekosistemindeki iş birliği fırsatlarını değerlendirmek ve hayata geçirmek üzere, oluşturdukları gruplar aracılığıyla ilk görüşmelere geçtiğimiz günlerde resmen başladı.

"SONUNA KADAR DESTEK VERİYORUZ"

Söz konusu süreç ile ilgili açıklamalarda bulunan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, “TAYSAD olarak Türkiye’de üretilen ve üretilecek her türlü araca sonuna kadar destek veriyoruz. Ülkemize daha çok otomotiv yatırımı gelmesini, daha çok araç üretilmesini ve ihraç edilmesini istiyoruz. Bu bağlamda bir Türk otomobil markasının doğuşuna yönelik girişimi de ilk günden desteklediğimizi tekrar vurgulamak isterim. Geçtiğimiz günlerde TOGG ile TAYSAD arasında, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilip üretilecek araçta kullanılacak parçalar ve teknolojilerle alakalı teknik bir toplantı gerçekleştirildi, karşılıklı fikir alışverişi yapıldı” dedi.