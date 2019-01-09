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Uçan taksiler 2020'de göklerde

Şehir içi trafiğe mükemmel bir çözüm sunan helikopter markası Bell, Nexus adındaki taksisini tanıtarak bu prototipin 2020 yılında uçacağını bildirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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2018 yılında isimsiz uçuş taksisinin prototipi gösteren helikopter firması Bell, şimdi de ismini Nexus diye açıkladığı bu prototipin 1:1 olarak imal edilmiş hali gösteriliyor.
 
Altı rotorlu uçuş taksisi
 
Nexus’un en dikkat çekici özelliği bir bilgisayar fanı gibi görünen devasa motorları ve pervaneleri. Her biri 2,44 metre çapa sahip olan bu motorlar, elektrikli olarak çalışıyor. Nexus’un 150 km/s hıza ulaştığı söyleniyor. Şehir içi trafiğinden kurtulmak için mükemmel bir nimet olacak olan Nexus, pervanelerin çevresinde yer alan korumalar ile güvenliği artırırken, aynı zamanda motorların çıkartacağı sesi de azaltıyor.

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