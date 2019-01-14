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Nissan’ın ürettiği uzun menzilli elektrikli otomobil tanıtıldı

Nissan’ın ürettiği ve dünyanın en çok satan elektrikli otomobili ünvanına sahip modeli Leaf, uzun menzilli ve teknolojik modeli ile Tüketici Elektroniği Fuarı’nda tanıtıldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Japon otomotiv üreticisi NISSAN, dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan Tüketici Elektroniği Fuarı’nda  yüzde 100 elektrikli LEAF modelinin yeni versiyonunu tanıttı. Yeni bataryalar ile 458 km menzile sahip olan Leaf E-plus modeli, yeni teknolojisi ile araçlar ve insanlar arasında iletişim kurulmasını sağlıyor.
 
2010 yılından bu yana 380 bin adetlik satışa sahip olan model, günümüzde hala en çok satan elektrikli otomobil unvanını koruyor. E-plus adı verilen yeni model ise aracın 300 km’lik menzilini 458 km’ye artırıyor ve bu sayede şehir içi otomobili olmaktan çıkıp, günlük tüm ihtiyaçlarda kullanılabilecek bir otomobil haline geliyor.
 
Yeni multimedya sistemi ile kablosuz güncelleme desteği, araçlar arasında bağlantı kurulması, trafik bilgisinin anlık olarak alınması gibi seçenekler sunan Leaf, artık telefon üzerinden de şarj durumu, uzaktan ısıtma ve soğutma gibi seçeneklerin de telefondan kullanılmasına olanak sağlıyor.
 
Ülkemizde de yakın zamanda satılacağını düşündüğümüz LEAF, uygun fiyatı sayesinde dünyanın en çok tercih edilen elektrikli otomobili olarak karşımıza çıkıyor.

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