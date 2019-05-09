Volkswagen elektrikli model ailesi ID’nin ilk üyesinin adı belli oldu: ID.3

Volkswagen, marka tarihinde yeni bir dönüm noktası olan ID elektrikli otomobil ailesinin ilk üyesi olan model ile ilgili bilgileri ve teknik detayları Eylül ayında gerçekleştirilecek Frankfurt Otomobil Fuarı öncesi Berlin’de düzenlenen bir etkinlik ile açıkladı. Kompakt elektrikli modelin adı ID. 3 olarak açıklandı. Volkswagen’in bu modele ID. 3 adını vermesinin iki nedeni bulunuyor: İlki, markanın ve genel olarak otomotiv sektörünün sınıflandırma sisteminde kompakt otomobillerin segmenti 3 olarak adlandırılıyor. İkincisi ise, ID. 3 model lansmanının, marka tarihinde Beetle ve Golf’un ardından stratejik öneme sahip üçüncü bölümü açtığı kabul ediliyor.Volkswagen’in Avrupa genelinde ön sipariş almaya başladığı model, 330 ila 550 kilometre menzile sahip 3 farklı batarya seçeneği ile satışa sunulacak.

İlk teslimat 2020 yılında

Volkswagen, Berlin’de düzenlenen bir etkinlikte, ilk teslimatına 2020 yılında başlayacağı ve ID. 3’ün 30 bin adet ile sınırlı ilk seri üretim versiyonu ID.3 1ST ile ilgili teknik detayları paylaştı. 420 km’lik (WLTP) bir menzile sahip olacak olan ID.3 1ST özel modeli, dört renk ve üç versiyon ile satışa sunulacak. Tüm versiyonlar ses kontrolü ve navigasyon sistemi dahil olmak üzere kapsamlı konfor özelliklerine sahip olacakken, ID.3 1ST Plus, ek olarak IQ Light ve çift renkli iç ve dış tasarıma öğelerine sahip olacak. ID.3 1ST Max ise panoramik cam tavan ve arttırılmış gerçekliğe sahip ön cama yansıyan bilgilendirme sistemi “Augmented reality head-up display” gibi yenilikler barındıracak.

Volkswagen, ön rezervasyon yapan müşterilerine, ID.3 1ST otomobilleri için ilk sene boyunca 2200 KW’a kadar ücretsiz elektrik enerjisi alma olanağı sunuyor. Kullanıcılar araçlarını, “We Charge” adlı Volkswagen şarj uygulamasına bağlı tüm halka açık şarj noktalarında, Volkswagen’in de yer aldığı Avrupa çapındaki IONITY’yi kullanarak da şarj edebilecekler. ID.3 1ST üretimi planlanan şekilde 2019 sonunda başlayacak ve ilk otomobiller 2020 yılı ortasında müşterilere teslim edilecek.

Elektromobilty’e 9 milyar Euro yatırım

Volkswagen 2025 yılına kadar 20 farklı elektrikli modeli piyasaya sürmeyi hedefliyor. Ulaşılabilir fiyatlı elektrikli modeller piyasaya sürmeyi amaçlayan marka bu süreçte 10 milyon adet elektrikli otomobil satmayı hedefliyor. ID.3’ü Volkswagen’in diğer elektrikli modelleri SUV ID. CROZZ1, ID. BUZZ1 ve sedan VIZZION1 takip edecek.