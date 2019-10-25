Volkswagen Golf’ün 8’inci nesli tanıtıldı

Otomobil dünyasının merakla beklenen etkinliklerinden biri dün akşam Almanya’da yaşandı. Alman üretici Volkswagen’in 35 milyon satış yapan 45 yıllık modeli Golf’ü 8’inci neslini Almanya Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw’ün de katıldığı bir etkinlikle tanıttı. Dış mekânda radikal değişimler yaşamayan Golf’ün iç mekânının neredeyse tamamı ekran ve dokunmatikle yeniden tasarlanmış. Teknoloji dünyasının yenilikleriyle donatılan yeni Golf’ün aralık ayında Almanya’da satışa çıkması beklenirken, Türkiye yollarına çıkışı için 2020’nin ikinci yarısına kadar beklemek gerekecek.

TASARIM

Volkswagen Golf MK8 ile Alman üretici modelin dış tasarımında genetik kodlarına çok fazla dokunmadan çizgisel bir güncelleme gerçekleştirmiş. Ön panelde farları güncelleyen marka, hibrit modelleri için bir ayrım olarak ön ızgarayı boydan boya geçen bir led çizgi eklemiş. Arka plana gelindiğinde ön farlara benzer bir göz çekme operasyonu stop lambalarına uygulanmış. Marka model tasarımına çok dokunmadan kabartılan ön arka tamponlar, metalik detaylarla derinleştirilmiş. Yanlarda omuz çizginin yükseltilmesi dışında büyük bir değişim göze çarpmazken modelin 26 mm uzaması, 10 mm daralması gibi güncellemelerle sürtünme katsayısı en düşük Golf’e ulaşılmış.

İÇ MEKÂN

Alman marka en büyük değişime iç mekânda imza atmış. Tamamen ekrana bürünen Golf, artık daha az tuş, daha çok ekran ile dikkat çekecek. Yeni Golf ile beraber dijitalleşen göstergelere bakınca, dünyanın teknolojik gelişmeleriyle birlikte yeni otomobillerde, akıllı telefonlar gibi kişiselleşmiş uygulamaların geleceğini şimdiden düşünebiliriz. Wi-Fi Hotspot, dokunmatik far kontrolleri, kablosuz telefon şarj etme alanı, 10,25 inç dijital gösterge ve 8,25 inç eğlence ekranın öne çıktığı sekizinci nesil Golf’te son yıllarda teknolojinin sağladığı tüm imkânlar kullanılmış. Şerit takip asistanı, ön bölge asistanı, yaya koruma sistemi bunlar arasında dikkat çekerken, iç mekan ambiyans ışıklarıyla zenginleştirilmiş. Life ve Style donanım olarak iki donanım seviyesinde satılacak olan Golf MK 8’de paketler arasında daha fazla ambiyans ışığı, deri direksiyon, 3 bölge klima, kayar sinyal özelliğine sahip led stoplar gibi farklar bulunuyor.

GÜÇ SEÇENEKLERİ

Alman üretici Volkswagen, Golf platformu ve tasarımı üzerine ürettiği tam elektrikli modeline “ID3” adını vererek bu modelin gamından ayırmaya karar verdi. Bu model gamında ise hafif hibrit ile donatılmış “eTSI” benzinli seçenekler ve bir dizel seçenek öne çıkıyor. 1 litre 90 bg TSI ile 1.5 litre 130 bg TSI motorların hafif hibrit kombinasyonlarıyla artan motor seçeneklerine, 2 litrelik bir dizel seçenek eklenmiş. Gelecek yıl ayrıca 2 litrelik daha güçlü bir seçeneğinin eklenmesi beklenirken, Türkiye özelinde 1,6 dizel olup olmayacağı konusunda şimdilik bir bilgi yok. Marka dizel seçeneklerinden yüzde 17 yakıt tasarrufu sağladığını açıklarken, benzinli seçeneklerine eklediği hafif hibrit seçeneği Avrupa Birliği’nin karbondioksit sınırlaması için atılmış önemli bir adım. Volkswagen bu motor seçeneklerine düz vites yanında, çift kavramalı DSG şanzıman eşlik ettiğini son not olarak ekleyelim.