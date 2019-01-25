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Volkswagen ID. R’ın gözü rekorlarda

Yüksek motor hacmine sahip otomobillerin yarışları giderek sona eriyor. Elektrikli otomobillerin yarışı ise tam gaz devam ediyor. Volkswagen’in elektrikli otomobili olan ID. R ise bir rekorun peşinden koşuyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Elektrikli otomobil çağı başlıyor desek yanlış bir söz söylemiş olmayız. İçten yanmalı motora sahip otomobiller gün geçtikçe birer birer kayboluyorlar. Volkswagen de bu değişimde ilk sıralarda yer alıyor. Volkswagen’in elektrikli ailesinin en güçlü üyesi olan ID. R modeli, gözünü Nürburgring rekoruna dikti. 2020 yılında piyasaya sürülecek olan bu elektrikli otomobil, markanın en güçlü otomobili olarak karşımıza çıkacak.
 
680 beygir güç üreten elektrikli motora sahip olan araç, 1100 kilogramdan daha hafif gövdesi ile inanılmaz bir hızlanma değerine sahip. Aracın batarya performansı göz önüne alınarak yaz aylarında denenecek olan bu rekorda araca Romain Dumas eşlik edecek.
 
Haziran 2018'de Pikes Peak Uluslararası Tırmanışı'nda ID. R Pikes Peak ile rekor kıran Dumas, 7:57.148'lik derecesiyle 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip sembol niteliğindeki bu yarışta sekiz dakikanın altına inen ilk sürücü olmuştu. Fransız sürücünün Nürburgring'deki 24 saatlik yarışta da dört bireysel zaferi bulunuyor.

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