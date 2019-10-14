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Yeni BMW 1 Serisi Türkiye’de

BMW’nin kompakt sınıftaki temsilcisi Yeni BMW 1 serisi 233 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni 1 serisinde 1.5 litre hacminde 3 silindirli dizel ve benzinli motor seçenekleri bulunuyor.

  • KAAN ZENGİNLİ
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BMW, kompakt sınıftaki en sportif temsilcisi Yeni BMW 1 Serisi’ni Türkiye’de satışa sundu. 1.5 litre hacminde 3 silindirli dizel ve benzinli motor seçeneklerine sahip olan Yeni BMW 1 Serisi, her iki versiyonda da Sportline ve M sport olmak üzere iki farklı tasarım ve ilave olarak Executive donanım paketi ile tercih edilebiliyor. 7 ileri Steptronik otomatik şanzımanın tüm motor ve donanım seçeneklerinde standart olarak sunulduğu üçüncü nesil BMW 1 Serisi, 233 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla yollarla buluşuyor. Birinci ve ikinci jenerasyonları ile bugüne kadar 2.4 milyon adetten fazla üretilen Yeni BMW 1 Serisi, kompakt sınıfta benzeri görülmemiş bir dinamik sürüş karakteri sergiliyor.  

5 YILDA GELİŞTİRİLDİ 

BMW Group’un önden çekişli otomobiller konusunda uzun yıllardır edindiği tecrübeyi son 5 yılda geliştirdiği en yeni BMW önden çekişli sürüş mimarisiyle aktardığı son otomobil olan Yeni BMW 1 Serisi, bu sayede boyutlarında küçük farklılıklar olmasına rağmen, öncüsüne göre çok daha fazla yaşam alanı sunuyor. Yeni BMW 1 Serisi, öncüsünden on milimetre daha kısa olmasına rağmen 34 milimetre daha geniş ve 13 milimetre daha yüksekı. Arka koltuktaki yolcular için diz mesafesi 36 milimetre baş mesafesi ise 19 milimetre arttı. Bagaj bölümüne kolay bir erişim sağlanırken, hacmi de 380 litreye ulaştı. Elektrikli bagaj kapağına da ilk kez opsiyonel donanımlar arasında yer veren 1 Serisi’nin arka koltukları yatırıldığında bagaj 1.200 litreye ulaşıyor. 

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