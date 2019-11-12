Yeni Ford Ranger, liderlik hedefiyle geldi

Türkiye otomobil pazarı yükselirken, arazide önemli bir çekişme yaşanıyor. Ford, yenilenen Ranger’ı ile Türkiye’de satış liderliği hedeflerken, sessizliğine ve vergi avantajına güvendiğini açıkladı. Bolu’da engebeli arazide düzenlenen etkinlikte bir taraftan aracın arazi kabiliyeti tanıtılırken, diğer taraftan markanın yenilenen Ranger ve Raptor’da yaptığı iç mekân sessizleştirmesine dikkat çekildi. Ford Türkiye’den aldığımız özel bilgiye göre 2019’da yenilenen Raptor’dan 10 adet getirilmesi söz konuyken, hepsinin satıldığı bilgisi paylaşıldı.

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER, BÜYÜK HEDEFLER

Ford Türkiye’nin Bolu’da düzenlediği etkinlikte yenilenen Ranger’da farlarda ve ön tamponda küçük değişiklikler yapıldığı açıklandı. Yenilenen Ranger için çöl turuncusunun özel renk olarak seçildiğini belirten yetkililer, iç mekânda değişen vites topuzuyla ve 8 inçlik multimedya ekranıyla müşterilerine yeni bir ortam hazırlandığını belirttiler.

Yapılan açıklamalarda park etme sisteminin geliştirildiği belirtilirken, farklı park uygulamalarına göre yapılan senaryolar dikkat çekti. Yenilenen Ranger’da bulunan entegre navigasyon ve “ekmek kırıntısı” sisteminin aracı ana yola geri çıkarması açıklamaların öne çıkan diğer yanlarındandı.

Ranger’ın 80 cm ile sudan geçişlerde lider konumda bulunduğunu belirten yetkililer, Raptor’da bu rekorun 85 cm’ye taşındığının bilgisini verdiler.

RAPTOR’U RAKİPSİZ OLARAK TANIMLIYOR

Etkinlikte tanıtılan ikinci yeni model Ford Raptor oldu. Okyanus mavisi gibi özel renklerle dikkat çekmeye çalışacak olan Raptor’da direksiyondan vites kulakçıklarına, Fox Racing süspansiyon sisteme ve ekstra arazi fonksiyonlarına dikkat çekildi. Yenilenen Raptor’un Türkiye’ye sınırlı sayıda getirileceğini belirten yetkililer, bu araç özelinde Türkiye’de sadece üç bayinin satış yapacağını ifade ettiler. 2019 için tüm gelecek Raptor’ların satıldığı bilgisini veren yetkililer 2020 için 200 adetlik sipariş olduğunu söylediler.

GÜÇ ARTTI, MOTOR KÜÇÜLDÜ

Ford yetkilileri, yenilenen Ranger’da 3.2 litrelik dizel ünite yerine 2.0 litrelik Ford EcoBlue dizel bir seçenek sunulduğunun bilgisini verdiler. Yeni dizel seçeneğin yüzde 6 daha güçlü olduğunu belirten yetkililer bu motorun karbon salınımı konusunda daha iyi bir değere sahip olduğunu belirttiler.

Ford Türkiye, yenilenen Ranger’ın XLT 4x2 2.0L EcoBlue 170PS 6 İleri Manuel versiyonunun 198.400 TL’den başladığının bilgisini verirken, en üst donanım olan Wildtrak 4x4 2.0L EcoBlue 213PS 10 İleri Otomatik versiyonun fiyatı ise 262.700 TL’ye ulaşıyor. Bu fiyat bilgilerinin Kasım 2019’da geçerli olduğunu not olarak belirtelim.

Ford’un motor seçeneğini 3.2’den 2.0 litreye düşürmesi ise yıllık vergi maliyetlerinde avantaj sağlamış. Yeni Ranger XLT 4X4 modelinde yıllık 2.501 TL şeklinde gerçekleşen bu vergi avantajı, Wildtrak versiyonunda 9.603 TL’ye ulaşıyor.

SÜRÜŞ İZLENİMİ

Yenilenen Ranger ve Raptor etkinliğinde 2019 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan isimler de yer aldı. Bizim Raptor kullanımımıza usta pilot Ford Türkiye Ralli Takımı’ndan Onur Vatansever eşlik ederek aracın arazi kabiliyetlerini anlattı.

Sürüş destek sistemlerinden aracın alternatif sürüş modlarına kadar çeşitli bilgilerini paylaşan Vatansever ile birlikte yenilenen Raptor’u deneyimleme şansı bulduk.

Raptor arazide hızlanmakta zorlanmayan yapısı ve süspansiyon sistemiyle beğenimizi kazandı. Yokuş destek sistemiyle çukura varan yokuşa kolayca giren Raptor’un ön ızgarasında büyük “Ford” yazısı, araziye özel lastikleri, döküm basamaklığı bu araçta dikkatimizi çeken yanlar oldu.

Yenilenen Ford Ranger sürüşümüzü Transanatolia Operasyon Koordinatörü de olan usta sürücü Orhan Çelen ile birlikte gerçekleştirdik. Çelen, araçta yapılan sessizleştirme çalışmalarına dikkat çekerken, 4X2 ve 4X4 modlarında aracın kullanımını örnekleriyle aktardı.

Yenilenen Ranger’ın 212 Bg, 500 Nm gücünde bir motor kullanıldığının bilgisini veren Çelen, şanzıman için “inanılmaz” değerlendirmesinde bulundu. Bizim sürüşümüzde motor-şanzıman ikilisi ve direksiyon iyi bir izlenim bıraktı. 23 derecelik çapraz gidiş sürüşte farklı bir deneyim hissettirirken, Ranger ile çukura varan inişi fren olmaksızın aracın uygulamasıyla inmemiz, kullanımın ilgimizi çeken anlarındandı.

Bizim katıldığımız günün güneşli havaya denk gelmesiyle çamurlu ortamda deneyim şansı bulamadık. Bu arazi aracının çamurlu ortamda ve aşırı gürültüde kullanımını test sürecine havale ettik.