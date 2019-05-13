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Yeni Mercedes-Benz CLA Türkiye'de

Mercedes-Benz’in 4 kapılı kompakt Coupe’si, tamamen yenilenmesinin ardından 2 farklı motor seçeneğiyle mayıs ayı itibarıyla 301.500 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.

  • KAAN ZENGİNLİ
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Kompakt sınıftaki en heyecan verici tasarımlardan birini sunan yeni Mercedes-Benz CLA, MBUX İç Mekan Yardımcısı ve dolaylı komutları dahi anlayan ses komut sistemi gibi birçok akıllı çözüm sunuyor. Yeni CLA. 0.23 Cd rüzgar sürtünme katsayısıyla dünyanın en aerodinamik seri üretim otomobillerinden biri. 

2 MOTOR SEÇENEĞİ 

Yeni Mercedes-Benz CLA’nın kaputu altında bir benzinli bir de dizel seçeneği mevcut. Benzinli olarak sunulan CLA 200 seçeneğinde 163 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.33 litre ünite kullanılıyor. CLA 180 d adı verilen dizel seçeneğinde ise 116 beygir güç ve 260 Nm tork üreten 1.5 litre hacimli turbo motor mevcut. 

Her iki seçenekte de 7 ileri vitesli DCT şanzıman görev yapıyor. Yollara çıktığı 2013’ten günümüze 750 bin adedi aşkın CLA satışı gerçekleştirerek önemli bir atılım yapan Mercedes-Benz, en fazla Çin, Amerika ve Almanya’da CLA sattı. CLA sayesinde ilk defa Mercedes-Benz sahibi olanlar ilerleyen dönemlerde markaya sadık kalarak farklı modellere yöneldiler. 

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