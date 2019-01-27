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Yeni Renault Clio’nun ilk görseli ortaya çıktı

Ülkemizde üretilecek olan ve herkesin merakla beklediği model Renault Clio’nun ilk tanıtım videosu ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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TM Dijital Haber Merkezi

Renault’un herkesi meraklandıran ve B segmentinde büyük başarılar elde etmesini sağlayan modeli Clio’nun yeni nesli çok yakında bizlerle birlikte olacak. Elimize geçen fakat yayımlanması yasak olan resimler ile aracın son üretim halini görmüş olsak da sizlerle şimdilik aracın ilk tanıtım videosunu paylaşıyoruz.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yes, you heard right... 🗣 the best #CLIO ever is on its way! Want to check for yourself? 👀Stay Tuned! ⏳#RenaultCLIO

Groupe Renault (@grouperenault)'in paylaştığı bir gönderi ()

Renault Megane’a benzerliği ile dikkat çekecek olan Clio, daha güzel ve farklı bir görüntüye sahip olacak. İç teknolojilerini de Renault’un yeni modellerinden alacak olan araç, BluedCi motor seçeneği ile dizel satışına da devam edecek. Nissan Micra’nın alt yapısında üretilecek olan Clio, 1.0 litrelik benzinli motora da sahip olacak.

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