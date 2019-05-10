Yeni Skoda Superb'in ilk görseli ortaya çıktı

Mayıs ayı içerisinde, IIHF Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nın bir parçası olarak prömiyeri gerçekleştirilecek Superb, keskin hatlara sahip ön farları, kendine özgü sis farları ve ön panjuruyla dikkat çekiyor.

Aynı zamanda yeni Superb’in arkasında marka logosu yerine artık “ŠKODA” yazısı yer alacak. Geçmişi 1930’lara dayanan tarihi model, markanın tasarım, teknoloji ve fonksiyonellik açısından en son yeniliklerini taşıyacak. Yenilenmiş amiral gemisi Superb, daha üst segment araçlarda görülebilecek sayısız özellik ve geniş kabiniyle kullanıcılarına yine sıra dışı bir deneyim sunacak.

2017 yılında üçüncü jenerasyonu tanıtılan Superb, bu nesliyle 1 milyondan daha fazla satış adedine ulaştı. Latince sıra dışı, mükemmel ve olağanüstü anlamlarınd gelen “superbus” kelimesinden esinlenerek oluşturulan Superb, her jenerasyonunda sınıfının çıtasını daha yukarıya çıkarmaya devam ediyor. Yenilenen Superb ise, bu iddiayı daha da ileriye taşıyacak.