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Yeni Toyota Corolla Hibrit banttan indirildi

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla’nın yeni nesli yollara çıkıyor. Sakarya’daki fabrikasında bugün yapılan törenle banttan indirilen Toyota Corolla, ülkemizde üretilen ilk hibrit sedan model olma özelliğini taşıyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Birçok üründe olduğu gibi otomotiv sektöründe de üretim üssü olan Türkiye, yenilikler ile karşımıza çıkıyor. Ülkemizde üretilen modellere yeni teknolojiler gün geçtikçe ilerliyor. Bugün ülkemizde üretilip dünyanın her köşesine ihraç edilecek olan Yeni Toyota Corolla modelinin Sakarya’da bulunan fabrikasında banttan indirilme töreni yapıldı. Yapılan törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Gerekirse yeni teşvikler getirerek hibrit ve elektrikli araç satışlarını artırmak amacındayız. Türkiye'ye yatırım yapan şirketlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Yatırım yapan yabancı şirketleri kendi şirketlerimizden ayırmadık, ayırmayacağız.” dedi.

Toyota’nın ülkemizde ürettiği ilk hibrit sedan model olan Corolla, geçtiğimiz son yıllarda dünya çapında en çok satan otomobil ünvanına da sahip. Toyota’nın yaptığı yeni yatırım ile yeni bir üs haline gelen Sakarya Toyota fabrikası, bu atılımı ile üretiminde de artış sağlayacak.

Konuşmasında Türkiye’nin ekonomik olarak güçlendiğini bu yatırımlar ile sürdürdüklerini söyleyen Oktay, "Türkiye, birilerinin istediği ve sağlamaya çalıştığı gibi yerinde saymayacaktır. Türkiye, yine birilerinin hayalini kurduğu gibi bölgesindeki ve dünyadaki kazanımlarından asla geri adım atmayacaktır." dedi. 

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