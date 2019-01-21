Yeni Volkswagen Golf yollarda yakalandı
Volkswagen’in ülkemizde ve dünyada en sevilen modeli olan Golf, sekizinci nesli ile yollara çıkmaya hazırlanıyor. Çok fazla bilgi sahibi olmadığımız Golf, bu sefer yollarda görüntülendi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Ford Focus, Seat Leon, Renault Megane gibi modellerin rakibi olan ve sekizinci nesli ile gün sayan Volkswagen Golf, neredeyse kamuflajsız halde yollarda görüntülendi. Almanya’da bir benzinlikten çıkarken görüntülenen araçta tasarım detayları tamamen görünüyor. Polo’ya benzer tasarıma sahip olan otomobilin Toureg modelinden de parçalara sahip olduğu görüldü.
Sonbaharda üretime geçecek olan ve otonom sistemleri, yakıt tasarrufu teknolojileri ve bağlanabilirlik teknolojileri ile gelmesini beklediğimiz sekizinci nesil Golf, dış tasarımda evrimsel bir değişime gitmemiş. Polo’nun tasarım çizgilerini kullanan otomobilde, daha keskin hatlar olması bekleniyor.
48V hafif hibrit sistemine sahip olmasını beklediğimiz MK8 Golf’ün, sıkıştırılmış doğal gaz ile çalışan sürümleri de bulunacak. Volkswagen’in ID elektrikli otomobil serisi nedeniyle elektrikli Golf’ün olmayacağını söyleyebiliriz. Volkswagen Golf tanıtıldıktan çok kısa süre sonra ise Volkswagen ID ailesi tanıtılmaya başlanacak.
Volkswagen’in insanların talebinin düştüğü Premium modellerin açığını kullanarak satışları artırması beklenirken, araçta kontak anahtarının olmayacağı tahmin ediliyor. Bunun dışında tamamen dijital bir otomobil olmasını beklediğimiz otomobilde, far düğmeleri bile dokunmatik ekrandan oluşabilir.
1.5 TSI ACT motora sahip olmasına kesin gözüyle baktığımız aracın, 1.0 litre 3 silindirli benzinli ve 1.5 litre dizel seçeneği sunulacak. 12V sistemine sahip olacak hafif hibrit motor, aracın özel marş motoruna sahip olmasını sağlıyor ve bu sayede aracın aşınacak parçalarının azalmasına neden oluyor. Dizel motorda da kullanılacak olan bu sistemin, NOx emisyonlarının azalmasını sağladığı söyleniyor.
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