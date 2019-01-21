Yeni Volkswagen Golf yollarda yakalandı

Ford Focus, Seat Leon, Renault Megane gibi modellerin rakibi olan ve sekizinci nesli ile gün sayan Volkswagen Golf, neredeyse kamuflajsız halde yollarda görüntülendi. Almanya’da bir benzinlikten çıkarken görüntülenen araçta tasarım detayları tamamen görünüyor. Polo’ya benzer tasarıma sahip olan otomobilin Toureg modelinden de parçalara sahip olduğu görüldü.

Sonbaharda üretime geçecek olan ve otonom sistemleri, yakıt tasarrufu teknolojileri ve bağlanabilirlik teknolojileri ile gelmesini beklediğimiz sekizinci nesil Golf, dış tasarımda evrimsel bir değişime gitmemiş. Polo’nun tasarım çizgilerini kullanan otomobilde, daha keskin hatlar olması bekleniyor.