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OTOMOBİL

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Yerli otoda ilk gösterim aralıkta

Türkiye’de 58 yıl önce ‘Devrim’ arabalarıyla gerçeğe dönüşen ve kısa süren yerli otomobil rüyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kurulan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) çalışmalarıyla bugün yeniden gerçeğe dönüştürülüyor.

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Yürüyen ilk ön gösterim aracı, aralık ayında kamuoyunun beğenisine sunulacak. Türkiye’nin vizyon projelerinden biri olarak görülen ‘Türkiye’nin Otomobili’nin, 2022 yılında, başlangıçta C Segmentinde bir SUV ile piyasaya girmesi, takip eden yıllarda da model sayısını 5’e çıkarması planlandı. Projede, 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlar hazırlandı. 

50 MİLYAR EURO KATKI 

Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye’ye ait olacak projenin 15 yıl içinde Türk ekonomisine 50 milyar Euro, cari açığa 7 milyar Euro katkı sağlaması ve doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam oluşturması öngörülüyor. Otomobilin, 2022 yılında seri üretime geçmesi bekleniyor. Türkiye’nin Otomobili’nin 1/4 ölçekli bir modeli, ağustos ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı TOGG Yönetim Kurulu Toplantısı’nda yönetim kurulu üyelerine gösterildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da gösterilen maket çok beğenildi. Yürüyen ilk ön gösterim aracı, aralık ayında kamuoyunun beğenisine sunulacak. Bakan Varank da 15 Eylül’deki açıklamasında, yerli otomobilin bir prototipinin aralık ayında kamuoyuyla paylaşılabileceğini söylemişti. 

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