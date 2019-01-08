Yerli sermayeli PETLAS ihracatta 200 milyon doları aştı

Dünya üzerinde 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapan Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider kuruluşu PETLAS, 2018 yılında 202 milyon Dolar düzeyinde ihracat rakamına imza attı. PETLAS, 2017 yılında 170 Milyon Dolar olarak gerçekleşen ihracatını, yüzde 17,6 artırdı. 2018 yılında toplam 109 ülkeye ihracat gerçekleştiren PETLAS, ülkemizin tüm ihracatçıları arasında “En Çok Ülkeye İhracat Yapan” 11. kuruluş olma özelliği taşıyor.

PETLAS, 2019 yılında çeyrek milyar doların üzerinde, 265 milyon Dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirmeyi ve ülkemizin en büyük 50 ihracatçısı arasına girmeyi hedefliyor.

2019 Hedefi Çeyrek Milyar Doları Aşmak

PETLAS’ın ihracatını, 2017 yılına oranla yüzde 17,6 seviyesinde artırarak 202 milyon Dolar’a taşıdığını söyleyen PETLAS Uluslararası Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Ay, “Hepimize gurur veren bu başarı, bir sonraki hedefimiz için bir sıçrama tahtasıdır. 2019 yılında ihracatımızı 265 milyon Dolar seviyesine taşımayı, ülkemize çeyrek milyar Doların üzerinde ihracat geliri sağlamayı ve Türkiye’nin en büyük 50 ihracatçısı arasına girmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.