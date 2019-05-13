Yerli teknolojiyle sınarları aştı

Otomotiv sektörünün küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla çalışmalar yürüten Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM), bir ilki hayata geçirerek Artırılmış Gerçeklik Platformu’nu sektöre ve müşterilerine sundu. Hizmet verdiği otomotiv firmalarının Ar-Ge’ler arası eşgüdümlü çalışmasına olanak tanıyan teknoloji ile birden fazla yetkilendirilmiş şirket kullanıcısı, aynı anda OTAM’ın test yetkilisine bağlanarak süreçleri birebir takip ederek zaman kaybı ve maliyetleri azaltıyor.

MALİYETTEN TASARRUF

Artırılmış gerçeklik teknolojisini Türkiye ve Avrupa’da bir test kurumu olarak ilk kez devreye almanın gururunu yaşadıklarını belirten OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, “Otomotiv firmaları testlerini bizlere yaptırırken süreci yerinde izlemek ve test sürecine müdahale etmek isteyebiliyorlar. Bu da lokasyonumuzdan uzak firma temsilcilerinin tesisimize gelmesi ve zaman-maliyet kaybı oluşması anlamına geliyor. Bundan böyle bir ilke imza atarak, dünyanın neresinde olursa olsun mühendislik ve test hizmetlerimizden yararlanmak isteyenler, ilgili parçaların test, kontrol ve denetim gibi tüm süreçlerine uzaktan birebir katılabilecekler. Test sektöründe ise bu uygulamayı müşterilerinin kullanımına açan ilk biz olduk. Artık ister Fransa’dan, ister Bursa’dan olsun müşterilerimiz, tesisimize gelmeden istedikleri an bağlantı kurarak test ortamına adapte olabiliyorlar” dedi.

ANLIK SÜREÇ TAKİBİ

Artırılmış Gerçeklik Platformu sayesinde görsel ve işitsel haberleşme sağlanarak üretici ile birlikte çalışma ayrıcalığı sunduklarını belirten Özcan, “İnternet aracılığıyla merkezimize uzaktan erişen firma yetkilisi, teknisyenimiz akıllı gözlük veya akıllı telefonundan ne görüyorsa birebir görüyor. Örneğin uzmanımız eğer bir motor üzerinde çalışıyorsa, kullanıcı da motoru birebir görmek suretiyle süreci takip ederek gerekli yönlendirmeleri yapıyor” dedi. Özcan şunları söyledi: “Müşterimizin ekibinden tanımlanan kullanıcıların, gireceği odalar ve sınırları belirleniyor. Kullanıcının izin verdiği ölçüde teknisyenler de ağa bağlanabiliyor. Bağlandığında sanki o odadaymış gibi hareket edebilen kullanıcılar, teknisyenimizle birlikte belge ve dokümanlar üzerinde de gerçek zamanlı çalışabiliyorlar” dedi.