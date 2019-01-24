Yolsuzlukla suçlanan Renault CEO’su Carlos Ghosn istifa etti
Renault’un Japonya’da maaş konusunda yolsuzluk yaptığı iddiası ile tutuklanan CEO’su Carlos Ghosn istifa etti.
- TM Dijital Haber Merkezi
Nissan’ı kurtaran adam olarak bilinen ve Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının CEO’su olan Carlos Ghosn, Japonya’daki tutukluluk halinin devam etmesi ve yönetimde bulunamaması nedeniyle dün gece saat 11 civarında istifasını verdi. Yönetim kurulu tarafından kabul edilen bu istifa, Carlos Ghosn’un kefalet ile serbest kalma taleplerinin reddi üzerine gelişti.
Renault’un bugün toplanacak olan yönetim kurulunda ise yeni CEO’nun kim olduğu açıklanacak. Bu açıklama ile ittifakın yeni CEO’su ve kurulun açıklamaları ise merakla bekleniyor.
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