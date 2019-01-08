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Robotik kollu yürüyen otomobili görücüye çıkardılar

Geçen yılki CES’te Nexo modeli ile karşımıza çıkan Hyundai, şimdi otomobilden daha fazlasını yapabileceğini göstererek Elevate konsepti ile yürüyen arabayı tanıttı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Otomobil markaları sadece otomobil fuarlarında boy göstermiyorlar. Elektronik fuarları da onlar için büyük bir sunum fırsatı teşkil ediyor. Hyundai de bu fırsatı kaçırmayan markalardan. Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı, Hyundai’nin yeniliklerini ortaya çıkarttığı bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Fuarın resmi açılışı öncesinde markaların merak uyandıran tasarımları ve yenilikleri ortaya çıksa da Hyundai bu sefer çok farklı bir ürünle fuarda yer alıyor.
 
Geçtiğimiz yıl hidrojen yakıtlı Nexo modelini tanıtan Hyundai, bu yıl yürüyen aracını tanıtıyor. Dört adet robotik kola sahip olan bu araba, hem yollarda gidebiliyor hem de engebeli arazilerde sorunsuz şekilde hareket edebiliyor. Elektrikli olan bu aracın amacının, geleneksel kara taşıtlarının ulaşamadığı arazilerden hasta kurtarımı olduğu ise sürgülü kapıların yanında yer alan ilk yardım logosundan anlaşılıyor.
 
Çok gelişmiş robotik sistemler kullanan aracın üretileceği ise kesin değil.

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