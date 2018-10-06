Ahşap ve çelik ellerinde sanat eserine dönüşüyor

Ahşap oymacılığı ile başlayan yolculuğuna çelik oymacılığını da ekleyen 43 yaşındaki Mehmet Şeker, bu işi yapan sayılı ustalardan. Şeker’in yoğun emek vererek titizlikle işlediği bıçaklar, Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da talep görüyor. Mesleğini yalnız çalıştığı atölyesinde sürdüren Şeker’in elinden çıkan bıçaklar koleksiyonerlerin de ilgisini çekiyor. Bu merakını önce çalıştığı dükkanda silah gravürü yaparak, daha sonra bıçak saplarına ve çelik kısmına desen işleyerek geliştirdiğini anlatan Şeker, 4 yıl önce açtığı iş yerinde mesleğini sürdürdüğünü vurguladı. Şeker, bıçağa müşterinin istediği deseni işlediğini belirterek, “Eskiden bu yana gravür işinde uğraştığım için hem metale hem de ağaca aynı motifleri yapıyorum. Buraya ağaç ve çelik olarak giren her şey işlenmiş bıçak olarak çıkıyor” dedi. Bıçağın sapına, çelik kısmına ve kılıfına şekil verdiğini vurgulayan Şeker, zanaatı ile ilgili olarak şu bilgileri aktardı: “Talep edilen bir figürün tekrar aynısını yapamıyorum. Yaptığım bir uygulamanın eşi olmuyor. Yaptığım iş çok meşakkatli ve zaman alıyor. Motifi düz olan bir bıçak yaklaşık üç günde bitiyor. Fakat nakışlı bir bıçak olursa iki ay kadar sürüyor. İşimi severek yapıyorum, bana ağır gelmiyor. Talep edenlerin çoğu bunu hobi ve koleksiyon için istiyor. Böyle olunca ince işçilik ve titizlik gerekiyor.”

Türkiye’nin her yerine bıçak yapıp gönderdiğini söyleyen Şeker, son dönemlerde tarih dizilerinin etkisiyle bıçaklara Türk ve Osmanlı motifleri de işlemeye başladığından bahsediyor. Genelde avcılar ve koleksiyonculara çalışırken son dönemdeki Osmanlı dizilerinin sanatını ortaya çıkardığını söyleyen şeker, “Şimdi Türk ve Osmanlı motifleri üzerine çalışmalar yapıyorum. Sadece bıçak değil kılıç, kama ve balta isteyenler oluyor. Bu dizilerde görülen motiflerin birebirleri oluyor. Köpek, ördek ve kurt başlı bıçaklar yapıyorum. Birbirinden farklı figürler ve motifler elimizde sanata dönüşüyor.” diyor.

İşlenen motif, kullanılan malzeme gibi kriterlere göre fiyatlandırmanın farklılık gösterdiğini belirten Şeker, “150 liraya bıçak da var altın işleme 50 bin liraya da var. Çok zaman alan motiflerimiz oluyor, en az iki ay sürüyor. Bu yüzden işçilik ağır, kullanılan malzeme pahalı ve fiyat artıyor” dedi. Şeker, meslekte son ustalardan olduğunu vurgulayarak, çırak yetiştirememekten üzüntü duyduğunu da anlattı.