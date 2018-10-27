Avustralya'ya Anadolu Okuma Evi

Türkiye’den Avustralya’ya göçün 50. yılı dolayısıyla Melbourne’e gelen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf’un açılışını yaptığı Anadolu Okuma Evi, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgede bulunan Meadow Heights Camii külliyesinde hizmet verecek.

Açılışa Sayit Yusuf başkalığındaki YTB heyetinin yanı sıra Avustralya İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları Başkanı Hasan Güreşen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yusuf, Avustralya’da 5 kütüphane açacaklarını belirterek, “Sadece Avustralya’da değil soydaşlarımızın, vatandaşlarımızın yaşadıkları bölgelere YTB olarak kütüphaneler açacağız. 1001 Kütüphanede 1001 Kitap projesiyle yola çıktık, ilkini burada açtık” dedi.

Proje ile dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türklere ilk elden kültür hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirten Yusuf, şunları aktardı: “Kitap hayat demek, kitap nesiller arası iletişimin en önemli aracı demek, kitaptan uzaklaşan insanlar kimliğinden de kültüründen de uzaklaşır. Biz yediden yetmişe Avustralya’da yaşayan Türk toplumu mensupları, kendi memba, kendi kültür kaynağından birinci derecede beslensin istiyoruz.”

Kütüphanelerdeki kitap sayısının değil, kitapların ne kadar okunduğunun önemli olduğunu vurgulayan Yusuf, “Öyle tahmin ediyorum ki Avustralya’daki gençlerimiz ana dillerinde yazılmış olan bu kitaplardan daha fazla istifade edecekler, geleceğe kendi kültür ve kimlikleri ile yürüyecekler ama Avustralya’nın da bir rengi, bir gücü ve bir iftihar vesilesi olarak bu ülkede yaşamlarını sürdürecekler” dedi.