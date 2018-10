Ezberle değerler eğitimi verilmez

EZBERLEMEK DEĞİL İÇSELLEŞTİRMEK ÖNEMLİ

“Öğrenci Andı”nı kaleme alan Reşit Galip’in insani olan evrensel değerleri, Türk kimliği ile bütünleştirip aslında bütün bireylerin sahip olması gereken bu özellikleri Türkiye’de yaşayan her çocuk tarafından her gün hatırlanması için eğitimin bir parçası haline getirmiş olduğunu belirten Özkan, “İşte tam bu noktada, bir karmaşa yani çifte açmaz oluşuyor. İnsanı kâmil yapan değerlerle ilgili bütün deneysel araştırmalar göstermektedir ki; bu evrensel değerler dünya coğrafyasında yaşayan her çocuk tarafından kazanılma niteliğine ve özgürlüğüne sahiptir.” diyor.

İnsanı diğer varlıklardan üstün yapan; “çalışkan, doğru, saygılı, merhametli, güçlü ve fedakar” olmak gibi nitelikleri sadece bütün insanlığa şâmil olduğuna dikkat çeken Klinik Psikolog Özkan sözlerini şöyle sürdürüyor: “Kohlberg evrensel değerlerle ilgili yaptığı araştırmalarda, deneysel olarak içselleştirilmeden, anlamlandırılmadan zorunlu olarak ezberletilen yasaların, kuralların küçük çocuklarda ahlaki gelişimi olumsuz yönde etkilediğini ispatladı. Evrensel Ahlak Gelişimi Hiyerarşisi’nde ezberci eğitim anlayışına sahip toplumların çocuklarında doğru olanı bilmek, anlamak ve iradi olarak seçme özgürlüğü sadece yasalarla sınırlı kalmakta. Bu durumda birey sadece kanunlardan, vesayetten korktuğu için asgari seviyede ahlaki gelişim sergilemekte. Okul ortamı da kuralların çok fazla olduğu, çocuklar için üst benlik anlayışının fazlaca geliştiği mekanlar. İlkokul ortamında değer algısının; ezber formunda çocuklara sunulması, uzun vadede çocukların edilgenleşmesine zemin hazırlayabilmekte. Toplumu, hayatın içinde etkin olan, insanı kamil yapan değerleri içselleştirerek neyi, neden yaptığını bilen, ezber bozan bireyler ileri taşıyabilir.”

Her sabah eğitime başlamadan önce Öğrenci Andı’nın ezbere okunmasının değil, evrensel değerler formunda hayatın içinde yaşam bulmasının etkili olacağını düşünen Özkan, asıl amacın evrensel değerlerin kazandırılması ve yeniden yapılandırılması olduğunu söylüyor. Klinik Psikolog Özkan sözlerini şöyle sonlandırıyor: “Bireysel olarak, eğer iyi hissediş hali oluşturuyor ise isteyen herkes kendi iradesi doğrultusunda istediği zaman ‘ANDINI’ okuma özgürlüğüne de sahip olabilmeli.”