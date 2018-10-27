Ezberle değerler eğitimi verilmez

Ülke gündemini meşgul eden konulardan biri de Öğrenci Andı. Andımız hakkında hem Danıştay tarafından verilen karar eleştiriliyor hem de içeriği konuşuluyor. Peki Öğrenci Andı neden yeniden gündeme geldi? Daha önce ne olmuştu? Öncelikle bunları bir hatırlayalım. Öğrenci Andı, 8 Ekim 2013’te okullardan kaldırıldı. Daha sonra Türk Eğitim Sen yapılan değişikliği Danıştay nezdinde yargıya taşıdı ve aradan geçen beş yılın ardından Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan “Öğrenci Andı”nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Kimilerine göre Danıştay’ın böyle bir karar vermeye hakkı yok. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Anayasamıza göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez.” şeklinde açıklama yaptı. Buna karşılık MEB’de temyize gitti. Konuyu tartışan kimi gazeteciler, akademisyenler ve siyasiler Öğrenci Andı’nın yerleşmiş bir uygulama olduğunu savunurken kimi ise bir dayatma ile Öğrenci Andı’nın okutulmaması gerektiğini savunuyor. Bazı taraflar ise bu olayı bir kaosa dönüştürmek için ırkçılık ya da Türklük konusunu gündeme getirdi. Daha önce de Öğrenci Andı ile ilgili tartışmalar gündeme gelmiş hatta eski başbakanlardan Necmeddin Erbakan söylemlerinden dolayı bir yıl hapis cezası almış. Burada asıl konuşulması gereken ilk ve orta okul çocuklarına her sabah andımızı okutarak Türklük bilinci ya da çalışkan, doğru, ülkesine ve vatanına sahip çıkma bilinci aşılanır mı? Önemli olan çocuklarımızın, hem ebeveynleri hem de öğretmenleri tarafından vatana, millete hayırlı bir evlat olarak yetiştirilmesi.

Öğrenci Andı konusunda farklı düşünen tarafların ortak noktası bu konuda en sağlıklı bakış açısının pedagojik açıdan ortaya konulması gerektiği idi. Biz de Öğrenci Andı gibi yeminlerin ilköğretim çocuklarına zorunlu olarak okutulmasının doğru bir eğitim metodu olup olmadığını Klinik Psikolog Ayşe Handan Özkan’a sorduk.