Ezberle değerler eğitimi verilmez
İnsanı diğer varlıklardan üstün kılan çalışkan, doğru, saygılı, merhametli, güçlü ve fedakar olmak gibi evrensel değerlerin bütün insanlığa ait olduğunun altını çizen Klinik Psikolog Ayşe Handan Özkan, “Kohlberg, Ahlak Gelişim Evreleri üzerine yaptığı çalışmalarla içselleştirilmeden, anlamlandırılmadan zorunlu olarak ezberletilen yasaların, kuralların küçük çocuklarda ahlaki gelişimi olumsuz yönde etkilediğini ispatladı.” şeklinde konuşuyor.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Ülke gündemini meşgul eden konulardan biri de Öğrenci Andı. Andımız hakkında hem Danıştay tarafından verilen karar eleştiriliyor hem de içeriği konuşuluyor. Peki Öğrenci Andı neden yeniden gündeme geldi? Daha önce ne olmuştu? Öncelikle bunları bir hatırlayalım. Öğrenci Andı, 8 Ekim 2013’te okullardan kaldırıldı. Daha sonra Türk Eğitim Sen yapılan değişikliği Danıştay nezdinde yargıya taşıdı ve aradan geçen beş yılın ardından Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan “Öğrenci Andı”nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Kimilerine göre Danıştay’ın böyle bir karar vermeye hakkı yok. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Anayasamıza göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez.” şeklinde açıklama yaptı. Buna karşılık MEB’de temyize gitti. Konuyu tartışan kimi gazeteciler, akademisyenler ve siyasiler Öğrenci Andı’nın yerleşmiş bir uygulama olduğunu savunurken kimi ise bir dayatma ile Öğrenci Andı’nın okutulmaması gerektiğini savunuyor. Bazı taraflar ise bu olayı bir kaosa dönüştürmek için ırkçılık ya da Türklük konusunu gündeme getirdi. Daha önce de Öğrenci Andı ile ilgili tartışmalar gündeme gelmiş hatta eski başbakanlardan Necmeddin Erbakan söylemlerinden dolayı bir yıl hapis cezası almış. Burada asıl konuşulması gereken ilk ve orta okul çocuklarına her sabah andımızı okutarak Türklük bilinci ya da çalışkan, doğru, ülkesine ve vatanına sahip çıkma bilinci aşılanır mı? Önemli olan çocuklarımızın, hem ebeveynleri hem de öğretmenleri tarafından vatana, millete hayırlı bir evlat olarak yetiştirilmesi.
Öğrenci Andı konusunda farklı düşünen tarafların ortak noktası bu konuda en sağlıklı bakış açısının pedagojik açıdan ortaya konulması gerektiği idi. Biz de Öğrenci Andı gibi yeminlerin ilköğretim çocuklarına zorunlu olarak okutulmasının doğru bir eğitim metodu olup olmadığını Klinik Psikolog Ayşe Handan Özkan’a sorduk.
EZBERLEMEK DEĞİL İÇSELLEŞTİRMEK ÖNEMLİ
“Öğrenci Andı”nı kaleme alan Reşit Galip’in insani olan evrensel değerleri, Türk kimliği ile bütünleştirip aslında bütün bireylerin sahip olması gereken bu özellikleri Türkiye’de yaşayan her çocuk tarafından her gün hatırlanması için eğitimin bir parçası haline getirmiş olduğunu belirten Özkan, “İşte tam bu noktada, bir karmaşa yani çifte açmaz oluşuyor. İnsanı kâmil yapan değerlerle ilgili bütün deneysel araştırmalar göstermektedir ki; bu evrensel değerler dünya coğrafyasında yaşayan her çocuk tarafından kazanılma niteliğine ve özgürlüğüne sahiptir.” diyor.
İnsanı diğer varlıklardan üstün yapan; “çalışkan, doğru, saygılı, merhametli, güçlü ve fedakar” olmak gibi nitelikleri sadece bütün insanlığa şâmil olduğuna dikkat çeken Klinik Psikolog Özkan sözlerini şöyle sürdürüyor: “Kohlberg evrensel değerlerle ilgili yaptığı araştırmalarda, deneysel olarak içselleştirilmeden, anlamlandırılmadan zorunlu olarak ezberletilen yasaların, kuralların küçük çocuklarda ahlaki gelişimi olumsuz yönde etkilediğini ispatladı. Evrensel Ahlak Gelişimi Hiyerarşisi’nde ezberci eğitim anlayışına sahip toplumların çocuklarında doğru olanı bilmek, anlamak ve iradi olarak seçme özgürlüğü sadece yasalarla sınırlı kalmakta. Bu durumda birey sadece kanunlardan, vesayetten korktuğu için asgari seviyede ahlaki gelişim sergilemekte. Okul ortamı da kuralların çok fazla olduğu, çocuklar için üst benlik anlayışının fazlaca geliştiği mekanlar. İlkokul ortamında değer algısının; ezber formunda çocuklara sunulması, uzun vadede çocukların edilgenleşmesine zemin hazırlayabilmekte. Toplumu, hayatın içinde etkin olan, insanı kamil yapan değerleri içselleştirerek neyi, neden yaptığını bilen, ezber bozan bireyler ileri taşıyabilir.”
Her sabah eğitime başlamadan önce Öğrenci Andı’nın ezbere okunmasının değil, evrensel değerler formunda hayatın içinde yaşam bulmasının etkili olacağını düşünen Özkan, asıl amacın evrensel değerlerin kazandırılması ve yeniden yapılandırılması olduğunu söylüyor. Klinik Psikolog Özkan sözlerini şöyle sonlandırıyor: “Bireysel olarak, eğer iyi hissediş hali oluşturuyor ise isteyen herkes kendi iradesi doğrultusunda istediği zaman ‘ANDINI’ okuma özgürlüğüne de sahip olabilmeli.”
ANDIMIZ FAŞİST BİR YÖNETİM ANLAYIŞININ ÜRÜNÜ MÜ?
Öğrenci Andı’nın tarihine baktığımızda o dönemin şartlarını iyi değerlendirmek lazım. Bu dönemde dünyada Faşizm yaygındı. Bu tip yönetimlerde milli marşlar, antlar, yeminler de çok büyük önem arz eder. Faşizm denildiğinde çoğumuzun aklına Adolf Hitler gelse de aslında bu düşünceyi ortaya çıkaran İtalyan lider Benito Mussolini’dir. Faşizmi eğitim faaliyetlerinde Hitler ve Musssolini kullandı. Almanya’da ilköğretim öğrencilerine Hitler’e bağlılığın kutsal bir şey olduğu öğretilirdi. İtalya’da Faşist ideoloji çerçevesinde yetiştirilen çocuklara liderin emirlerine sadık kalmaları gerektiği hatta bu uğurda her şeyi yapacaklarına dair bir yemin ettiriyorlardı. Böyle bir dönemde Reşit Galip de bu akımdan etkilenerek Öğrenci Andı’nı yazmış ve okutulmasını istemiş olabilir. Bugüne baktığımızda Almanya’da ya da İtalya’da böyle bir uygulama yok.
TWITTER’DA KİM NE DEDİ?
Salih Zengin: Çocuk dediğin zaten doğru, dürüst, çalışkan ve merhametlidir. Çocukların bugünün dünyasında her sabah ant içmeye değil kitap okumaya ihtiyaçları vardır! Andı büyükler içsin!
İlhami Işık: Ben Türkçe konuşuyorum, Türkçe yazıyorum, Türkçe düşünüyorum. Ama ben bir Kürdüm. Ben seçmedim kimliğimi. Benim Kürt olmam Türk karşıtlığı değildir. Sizin Türk olmanız benim yok sayılmam anlamına gelmemeli. Andımız bana kendini inkar et diyor. Önce siz hayır demelisiniz buna.
Bekir Berat Özipek: Dünya görüşü ve hayat tarzı bakımından çeşitlilik arz eden hiçbir toplumda herkesin onaylayacağı bir “andımız” olamaz. Olması da gerekmez. “Birlik ve beraberlik” böyle sağlanmaz. Beşikten mezara inanmadığını söylemeye zorlanan insanların ikiyüzlü olmalarından şikayet de edilemez.
Orhan Baylan: Andımız; Osmanlı’ya ait ne varsa reddin bir parçasıdır. Çok seslilikten, çok dinlilikten, çok milletli olmaktan, hoşgörüden kısacası büyük olmaktan vazgeçmektir. Jakoben Laisizmin ve faşizmin, küçük beyinlere empoze edildiği en şovenist dilidir.
Erol Erdoğan: Çocukların her sabah “Doğruyum, dürüstüm, çalışkanım, yalan söylemem... “diye yemin etmesine gerek yok, onlar zaten öyle. Danıştay, HSYK, TBMM ve benzeri yerlerde olanlar her sabah and içerek işe başlasın.
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