Filistin'den Norveç'e: 6. Boğaziçi Film Festivali

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile İstanbul Medya Akademisi işbirliğinde bu yıl altıncısı düzenlenen Boğaziçi Film Festivali’nin programı açıklandı. 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında sinemaseverle buluşmaya hazırlanan 6. Boğaziçi Film Festivali, ulusal ve uluslararası yarışmaları dışında, yılın beklenen filmlerinin Türkiye ve İstanbul galalarına ev sahipliği yapan “Dünya Sineması”, çağımıza tanıklık eden ödüllü belgesellerin gösterileceği “Bi Dünya Belgesel”, 21. yüzyılın en önemli sorunu haline gelen mülteci sorununu sinemada etkileyici bir dille anlatan filmlerden oluşan “Uzun Yürüyüş” ve yılın ödüllü animasyonlarını buluşturan “Animasyon Kısalar” bölümleriyle İstanbullu sinemaseverlere sinemayla dolu bir hafta yaşatacak. Festival’de film gösterimlerinin yanı sıra birçok etkinlik de olacak. Bunlardan biri de Ustalık Sınıfı olarak adladırılan ‘Masterclass’ eğitimler. Festival’in Kurumsal İletişim Ortağı TürkMedya ile ortaklaşa düzenlediği ve usta sinemacıları ağırladığı Masterclass programına Bent Hamer ve Sergei Loznitsa’nın yanı sıra Portekizli yapımcı Paulo Branco da konuk olacak. Aynı zamanda Bent Hamer ve Sergei Loznitsa Festival’in bu yılki onur ödüllerinin sahipleri.

41 ÜLKEDEN 88 FİLM

Festival’in açılış filmi ise Oscarlı aktör Robert Redford’un başrolünde olduğu ve şimdiden Oscar kulislerinde adı sıkça anılan “The Old Man & The Gun / İhtiyar Adam ve Silah” olacak. Yılın en iyi yerli yapımlarını özel bir seçkide buluşturan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bir film 100.000 TL değerindeki Büyük Ödül’ü kazanacak. Serdar Akar’ın başkanı olduğu ve oyuncu Begüm Birgören, yönetmen Andaç Haznedaroğlu, senarist Ercan Mehmet Erdem ile görüntü yönetmeni Mehmet Aksın’dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi yılın en iyi yerli filmini seçecek. Festival’de bu yıl 10 film jüri karşısına çıkacak; Banu Sıvacı’nın “Güvercin”, Burak Çevik’in “Tuzdan Kaide”, Cafer Özgül’ün “Sükut Evi”, Mahmut Fazıl Coşkun’un “Anons”, Murat Düzgünoğlu’nun “Halef”, Özkan Çelik’in “Babamın Kemikleri”, Ramin Matin’in “Son Çıkış”, Sefa Öztürk’ün “Güven”, Semir Aslanyürek’in “Kaos” ve Vuslat Saraçoğlu’nun “Borç” adlı filmleri yarışacak. Festival’in kazananları ise 3 Kasım gecesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşecek Kapanış Töreni’nde belli olacak.

Bir hafta sürecek festivalde kısa film gösterimleri için tüm biletler 5 TL, uzun metraj filmler içinse tam bilet fiyatları 10-15 TL ve öğrenciler için uzun metraj filmlerin biletleri tüm seanslarda 5 TL olacak. 16 Ekim’de mobilet.com’da satışta!