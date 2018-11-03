Havalimanı işi bizden sorulur

İstanbul Havalimanı pek çok açıdan ülkemiz için gurur verici projelerden biri. 10 milyar euroya mâl olan dev proje Türk müteahhidlerinin başarısı olarak da kayıtlara geçti. Yerli inşaat firmaları Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon İnşaat A.Ş’den oluşan Ortak Girişim Grubu’nun Türkiye’ye kazandırdığı İGA, İstanbul Havalimanı, Türk firmalarının bu alandaki başarılarını da tescil etmiş oldu. İstanbul Havaliman›’nı inşa eden firmalar son yıllarda dünyanın pek çok ülkesinde yaptıkları havalimanları ile de isimlerinden sıkça sözettiriyorlar.

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineering News Record) oluşturduğu ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesi 43 Türk şirketinin bulunması hiç tesadüfi değil. Listeye giren Öztürk İnşaat Türk şirketleri içinde birinci, dünya sıralamasında 18. sırada yer alıyor. Merkezi Dubai’de yer alan Öztürk Holding, daha çok Afrika’da yaptığı işlerle biliniyor. Şimdilerde Hint Okyanusu’na da uzanan şirket Maldivler’de 800 milyon dolara yeniden inşa edilecek İbrahim Nasr Havalimanı projesini yürütüyor.

TÜRKİYE’NİN GURURU

İstanbul Havalimanı inşaatını üstlenen firmalardan LİMAK geçen yıl Senegal’in başkenti Dakar’da Blaise Diagne Havalimanı inşaatını gerçekleştirdi. Türk Limak-Summa firması tarafından 8 ayda tamamlanan projede 500’ü Türk olmak üzere bin 500 kişinin çalıştı. 42 bin metrekare alana yayılan liman, toplam 575 milyon euroya mal oldu. 3 milyon yolcu kapasitesi bulunan havalimanından yılda 80 bin uçak iniş/kalkış yapacak. Batı Afrika’nın geçiş noktasında yer alan ve bölgenin bağlantı merkezi olacağı öngörülen havalimanın 25 yıllık işletmesini de Senegal devleti ile Türk Limak-Summa Grubu yapıyor.

LİMAK, 25 milyon yolcu kapasiteli İstanbul’un ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen’in terminal binasını da 18 ay gibi rekor bir sürede tamamlamıştı. Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın 25 milyon yolcu kapasiteli yeni terminali inşaatını da üstlenen LİMAK, Mısır’da Kahire Havalimanı’nın ikinci terminalini de tamamladı. Kosova’da Priştine Havalimanı yeni terminalini bitiren ve işletmeye başlayan firma Rusya’da Sovyet dönemi sonrası sıfırdan yapılan ilk havalimanı olan Rostov Havalimanı’nın da inşaatına imza attı.