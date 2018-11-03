Havalimanı işi bizden sorulur
İstanbul Yeni Havalimanı’nı inşa eden Türk firmaları dünyanın pek çok ülkesinde de önemli havalimanı projelerine imza atıyor. Türkiye’nin bu alanda da marka olmasını sağlayan başarılı firmalar Senegal’den Kuveyt’e Rusya’dan Amsterdam’a ülkemizin bayrağını dalgalandırıyor.
- GÜLCAN TEZCAN
İstanbul Havalimanı pek çok açıdan ülkemiz için gurur verici projelerden biri. 10 milyar euroya mâl olan dev proje Türk müteahhidlerinin başarısı olarak da kayıtlara geçti. Yerli inşaat firmaları Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon İnşaat A.Ş’den oluşan Ortak Girişim Grubu’nun Türkiye’ye kazandırdığı İGA, İstanbul Havalimanı, Türk firmalarının bu alandaki başarılarını da tescil etmiş oldu. İstanbul Havaliman›’nı inşa eden firmalar son yıllarda dünyanın pek çok ülkesinde yaptıkları havalimanları ile de isimlerinden sıkça sözettiriyorlar.
Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineering News Record) oluşturduğu ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesi 43 Türk şirketinin bulunması hiç tesadüfi değil. Listeye giren Öztürk İnşaat Türk şirketleri içinde birinci, dünya sıralamasında 18. sırada yer alıyor. Merkezi Dubai’de yer alan Öztürk Holding, daha çok Afrika’da yaptığı işlerle biliniyor. Şimdilerde Hint Okyanusu’na da uzanan şirket Maldivler’de 800 milyon dolara yeniden inşa edilecek İbrahim Nasr Havalimanı projesini yürütüyor.
TÜRKİYE’NİN GURURU
İstanbul Havalimanı inşaatını üstlenen firmalardan LİMAK geçen yıl Senegal’in başkenti Dakar’da Blaise Diagne Havalimanı inşaatını gerçekleştirdi. Türk Limak-Summa firması tarafından 8 ayda tamamlanan projede 500’ü Türk olmak üzere bin 500 kişinin çalıştı. 42 bin metrekare alana yayılan liman, toplam 575 milyon euroya mal oldu. 3 milyon yolcu kapasitesi bulunan havalimanından yılda 80 bin uçak iniş/kalkış yapacak. Batı Afrika’nın geçiş noktasında yer alan ve bölgenin bağlantı merkezi olacağı öngörülen havalimanın 25 yıllık işletmesini de Senegal devleti ile Türk Limak-Summa Grubu yapıyor.
LİMAK, 25 milyon yolcu kapasiteli İstanbul’un ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen’in terminal binasını da 18 ay gibi rekor bir sürede tamamlamıştı. Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın 25 milyon yolcu kapasiteli yeni terminali inşaatını da üstlenen LİMAK, Mısır’da Kahire Havalimanı’nın ikinci terminalini de tamamladı. Kosova’da Priştine Havalimanı yeni terminalini bitiren ve işletmeye başlayan firma Rusya’da Sovyet dönemi sonrası sıfırdan yapılan ilk havalimanı olan Rostov Havalimanı’nın da inşaatına imza attı.
Amsterdam’da Türk mühendislerin imzası
Türk inşaat firmaları sadece Körfez, Afrika ve Balkanlar’da değil Avrupa’da da havalimanı yapımı konusunda son yıllarda büyük başarılar gösteriyor. Hollanda’nın en eski inşaat şirketlerinden biri olan Ballast Nedam’ı 2015 yılında satın alan Rönesans Holding TAV İnşaat ile ortaklık yaparak Amsterdam Schiphol Havalimanı ihalesini kazandı. Firma Schiphol Havalimanı’na ek terminal binasını yapıyor.
“TAV İnşaat olarak, havalimanı tasarımı, finansmanı ve yapımında uzmanlaştık” diyen TAV İnşaat Genel Müdürü Ümit Kazak, “ENR tarafından açıklanan verilere göre bu alanda 4 senedir dünyanın en büyük 3 şirketi arasındayız. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yedi ülkenin başkent havalimanlarında imzamız bulunuyor. Fransa’nın ardından Hollanda’da gerçekleştireceğimiz bu projeyle, Avrupa Birliği pazarında da tercih edilen bir marka haline gelmeyi planlıyoruz. Havalimanı inşaatı alanında ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz.” şeklinde konuşuyor.
Deniz üstündeki ilk havalimanı Türk firmadan...
Deniz üstündeki ilk havalimanı da dahil olmak üzere Türkiye ve dünyada pek çok havalimanı projesine imza atan Cengiz İnşaat ise dünyaya havalimanı mühendisliği alanında know-how ihraç etmeye başladı. 200 milyon dolarlık kontratla Kuveyt Havalimanı’nın 4. Terminal binasının yapım ihalesini kazanan firma, kısa sürede projenin yüzde 85’ini tamamladı. Kuveyt Havalimanı için insan kaynağı ve malzemelerinin büyük kısmı da Türkiye’den sağlanmış. Cengiz İnşaat Havalimanı Projeleri Direktörü İsmail Polat’ın verdiği bilgiye göre, terminal inşaatında 100 mühendis çalıştı. Bunların 90’ı Türkiye’den geldi. Bin 800 işçinin de yüzde 60’ını Türkiye’den getirildi. Türkiye’den 256 konteyner malzeme taşındı. Kuveyt’in 50-60 dereceyi bulan sıcağına dayanacak özel cam ve çatı için kum fırtınalarına dayanıklı boya üretildi.
Futbol sahasından havalimanına...
Adını Avrupa’nın en lüks futbol sahası Krasnodar Arena ile duyuran Esta Construction, Rusya’nın Saratov şehrinde kurulacak yeni havalimanı inşaatı için açılan 100 milyon dolarlık ihaleyi kazandı. İhale sonrası Esta, havalimanının ilk etabının genel müteahhitliğini üstlenecek. Şirket ayrıca, toplam alanı 35 bin metrekare olan havaalanı ana binanın yanı sıra özel alanları, asfalt yolları, park yerleri ve kaldırımları yapacak. Başvurusu Aeroportı Regionov şirketi tarafından onaylanan Esta, toplam yirmi şirketin başvurduğu açık ihalede Rusya, Türkiye, İtalya ve Çek Cumhuriyeti’nden şirketler yarıştı.
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