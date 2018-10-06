Herkes için erişilebilir, Engelsiz Filmler Festivali

Bu yıl altıncı kez düzenlenen ve tüm gösterim ile etkinliklerin ücretsiz olduğu Festival, 8-10 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu (SineBu), 12-4 Ekim tarihleri arasında Eskişehir’de Taşbaşı Kültür ve Sanat Merkezi (Kırmızı Salon), 17-21 Ekim tarihleri arasında ise Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara’da sinemaseverleri ağırlayacak.

BU YIL 38 FİLM ERİŞİLEBİLİR

Festival’de bu yıl Türkiye ve dünya sinemasının en iyi örneklerinden 38 film, “Engelsiz Yarışma”, “Türkiye Sineması”, “Dünyadan”, “Engel Tanımayan Filmler”, “Uzun Lafın Kısası”, “Çocuklar İçin”, “Sinema Tarihinden, “Otizm Dostu Gösterim” ve “Zebra” bölüm başlıkları altında izleyici ile buluşacak.

KÜLTÜREL HAYATA EŞİT KATILIM PANELİ

Oska Bright FF yönetmeni Becky Bruzas, Oska Bright FF yapımcısı Lizzie Banks, Oska Bright FF yaratıcı yapımcısı David Parker, KLAPPE AUF! FF Yönetmeni Andreas Grütznerve KLAPPE AUF! FF Yardımcı Yönetmeni Katrin Mersmann’ın katılımcı olarak yer alacağı panelde kültürel hayata katılım hakkı tartışılarak, bu hakkın Türkiye, İngiltere ve Almanya’daki farklı ve benzer uygulamaları üzerine konuşulacak. Festival temsilcileri seyircileri kültür-sanata toplumsal katılım, farklılık gibi konular üzerine düşünmeye çağırırken, erişilebilirlik konusunda ortak çözümler geliştirip geliştiremeyeceklerini konusunda da fikir alışverişinde bulunacaklar. British Council iş birliğiyle, Kültür ve Sanat Alanında Kadın ve Liderlik Programı kapsamında düzenlenen panel, 19 Ekim Cuma günü 17.30’da Goethe-Institut Ankara’da gerçekleşecek.