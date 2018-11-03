Minyatür mobilyalar dünyayı dolaşıyor

Emekli olduktan sonra yerleştiği İzmir’de kurduğu atölyesinde, kızının önerisiyle minyatür mobilyalar üreten Hüseyin Bulut, açtığı sosyal medya hesabı sayesinde beklemediği bir başarıya imza atarak yurt dışına açıldı.

Hayatına yön veren ahşapla ilkokul çağında deniz kıyısına vuran çam ağacı kabuklarından yaptığı kayıkla tanışan 59 yaşındaki Bulut, lise eğitimini de ağaç işleri bölümünde tamamladı.

Ahşap sevgisi, yüksek öğrenimi sırasında da devam eden Bulut, mezun olduğu Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nde, öğretim görevlisi olarak 16 yıl klasik mobilya dersi verdi.

Emekli olduktan sonra İzmir’e yerleşen ve bir süre ahşaptan uzak kalan Bulut, kızının önerisiyle minyatür mobilyaya yöneldi.

Evinin bir bölümünü atölyeye dönüştüren Bulut, burada ahşaptan masa, sandalye, koltuk, yatak, sallanan sandalye, vestiyer, askılık, fıçı gibi eşyaların minyatürünü yapıyor. Denemelerinde başarılı olduktan sonra küçük eserlerini sosyal medyadaki hesaplarından tanıtmaya başlayan Bulut, minyatür mobilyalar büyük beğeni toplayınca yurt dışına açıldı. Ahşap işlemeciliği ve oymacılığın küçük yaşlardan itibaren sürekli ilgisini çektiğini belirten Hüseyin Bulut gününün büyük bir bölümünü eline aldığı bir tahtaya şekil vererek geçirdiğini ifade etti.

Yurt dışındaki koleksiyonerler ile iletişime geçen ahşap ustası, ürünlerini başta ABD olmak üzere Avrupa’daki bazı ülkelere pazarlıyor. Kızına öğretmek için minyatür mobilya yapımına başlayan Bulut, sonrasında bu hobiyi daha da geliştirmiş. Dünyadaki genel standardın 1/12 ölçekli olduğunu öğrenen Bulut, bir yıl önce üretime başlamış. İşlerini sosyal medyada tanıtmak için sosyal medya sayfası açan Bulut, yaptığı işleri gören Hollanda, Almanya, ABD gibi ülkelerden insanların kendisiyle iletişime geçtiğini anlattı. Yurt dışından siparişler aldığını ve koleksiyoncuların isteğine göre üretim yaptığını dile getiren Bulut, tek ürünü çizimi ile beraber yaklaşık bir haftada tamamladığını söyledi. Hüseyin Bulut, ileride unutulmaya yüz tutmuş Selçuklu ve Osmanlı ahşap sanatı üzerinde çalışma yapmak istediğini sözlerine ekledi.