Umudun adı: Sanat

Sanat ayrım gözetmez. Siz kendinizi ne ile ve nasıl ifade etmek istiyorsanız kapılarını alabildiğine açar. Şarkı söylemek, resim yapmak, enstrüman çalmak, kitap yazmak için elbette yetenek gerekli. Ama bunun dışında hiçbir engel sizin tüm bu disiplinlerde üretim yapmanızın önüne geçemez. Nereden mi biliyoruz? Mersin’de geçen yıl ilki yapılan Engelsiz Sanat Festivali’nde emekleriyle alkış alan sanatçılardan... Dünyada ilk kez geçen yıl yapılan ve 16 ülkeden 37 sanatçının katıldığı Uluslararası Mersin Sanat Festivali’nin ikincisi de Âşık Veysel anısına 11-14 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Ulusal ve uluslararası konuklarıyla birbirinden etkileyici sanat eserlerini bir araya getiren Festival, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına da dikkat çekerek farkındalık oluşturuyor. Engellerini azim ve umutla aşan başarı hikâyelerinin yer alacağı bu festival, benzer sorunlar yaşayanlara da ışık olmayı hedefliyor. Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca başlatılan; Mersin’i engelsiz bir şehir haline getirme gayretlerinin güzel sonuçlarından yalnızca biri. Dört gün sürecek Festival’de konserler verilecek, sergiler açılacak ve paneller düzenlenecek.

KARANLIKTAN AYDINLIĞA BİR FESTİVAL

Program kapsamında; ülkemizde de çok sevilen Porto Rikolu efsanevi şarkıcı, besteci ve gitar virtüözü uluslararası üne sahip usta sanatçı Jose Feliciano yer alacak. Doğuştan Down Sendromu bulunan bağlama sanatçısı Çağatay Aras, San Diego doğumlu ve kendi tekniğini geliştirerek ayakları ile gitar çalan eşsiz yetenek Mark Goffeney, solistlik ve yazarlık gibi değişik alanlarda yeteneğini kanıtlayan görme engelli Alman sanatçı Joana Zimmer, Latin müziğin Avrupa’da en iyi temsilcilerinden ve festivalin şarkısını yapan, klibini de Mersin’de çekerek şehrin tanıtımına katkı sağlayan Gatto Gabriel - Steven Cyril ve burnu ile kitap yazan Mustafa Erol festivalin önemli konukları arasında. Ayrıca resim, fotoğraf gibi sanatın diğer dallarında eser veren birçok engelli sanatçı da sergileri ile festivalde yer alacak. “Festival ile hem farkındalık oluşturduk hem de engellerin sanat ile nasıl aşılabildiğini dünyaya göstermiş olduk” diyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve festival komitesi başkanı Burhanettin Kocamaz, her türlü sanatı gerçekleştirmek için sadece yüreğin yettiğine dikkat çekiyor.